రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?
రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు.
ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తాను. కానీ, దానికి ఇంకా సమయం ఉంది. సరైన సమయంలో నా రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాను అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన పూర్తి దృష్టి సినిమాలపైనే ఉందని, వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రేక్షకులను ఆలరించడమే తన మొదటి ప్రాధాన్యత అని వెల్లడించారు.
కాగా, టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోదరుడు నారా రామ్మూర్తి నాయుడు కుమారుడుగా, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్కు సోదరుడుగా రాజకీయ నేపథ్యంలో ఉన్నప్పటికీ నారా రోహిత్ మాత్రం ఇప్పటివరకు సినిమాలకే పరిమితమైన విషయం తెల్సిందే.