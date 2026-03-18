బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (18:47 IST)

రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?

రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు. 
 
ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ఖచ్చితంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తాను. కానీ, దానికి ఇంకా సమయం ఉంది. సరైన సమయంలో నా రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాను అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం తన పూర్తి దృష్టి సినిమాలపైనే ఉందని, వైవిధ్యమైన కథలతో ప్రేక్షకులను ఆలరించడమే తన మొదటి ప్రాధాన్యత అని వెల్లడించారు. 
 
కాగా, టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సోదరుడు నారా రామ్మూర్తి నాయుడు కుమారుడుగా, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్‌కు సోదరుడుగా రాజకీయ నేపథ్యంలో ఉన్నప్పటికీ నారా రోహిత్ మాత్రం ఇప్పటివరకు సినిమాలకే పరిమితమైన విషయం తెల్సిందే. 

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..తన గర్భిణీ భార్యను హత్య చేశాడనే ఆరోపణపై పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. బుధవారం నాడు కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హరిబాబుగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, గత కొద్ది రోజులుగా తన భార్య వైష్ణవిని కట్నం కోసం వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీలు చేసేస్తున్నారని నిన్నటికి నిన్న భారీగా మాంసాన్ని సీజ్ చేసిన సంఘటనను మరవక ముందే.. ఖైరతాబాద్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నకిలీ పనీర్ తయారీ, పంపిణీ నెట్‌వర్క్‌పై దాడులు నిర్వహించారు. సుమారు 3,000 కిలోల కల్తీ పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్‌తో సహా మొత్తం ఆరు దుకాణాల్లో ఈ దాడులు జరిగాయి. అధికారులు శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ నుండి 1,600 కిలోల పనీర్‌ను, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్ నుండి సుమారు 1,000 కిలోల పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఫైళ్ళ దహనం కేసు : పెద్దిరెడ్డికి బిగుస్తున్న ఉచ్చు... అత్యంత సన్నిహితుడి అరెస్టు

ఫైళ్ళ దహనం కేసు : పెద్దిరెడ్డికి బిగుస్తున్న ఉచ్చు... అత్యంత సన్నిహితుడి అరెస్టుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించిన మదనపల్లె ఆర్డీవో కార్యాలయం ఫైళ్ళ దహనం కేసులో సీఐడీ పోలీసులు తాజాగా కీలక అడుగులు వేశారు. ఈ కేసులో మూడో నిందితుడుగా ఉన్న మాజీమంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మాధవ రెడ్డిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయనతో పాటు మరో నిందితుడు తుకారాం (ఏ4)ను కూడా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన కొత్తల్లో ఈ పైళ్ల దహనం కేసు జరిగింది. దీని వెనుక భారీ కుట్ర దాగివున్నట్టు ఆరోపణలు రావడంతో ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.

Aligarh Viral Incident: హోటల్ రూమ్‌లో ప్రియుడితో భార్య.. ఒకవేళ నేను చనిపోతే భార్య, ప్రియుడే కారణం.. శభాష్!

Aligarh Viral Incident: హోటల్ రూమ్‌లో ప్రియుడితో భార్య.. ఒకవేళ నేను చనిపోతే భార్య, ప్రియుడే కారణం.. శభాష్!వివాహ వ్యవస్థ మంటగలిసిపోతుంది. భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఆధునిక పోకడలు, స్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా అక్రమ సంబంధాలకు దారితీస్తున్నాయి. అవి కాస్త నేరాలకు కూడా కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా అలీఘర్‌లో భర్త పని కోసం బయటికు వెళ్లిన సమయంలో భార్య ప్రియుడితో కలిసి హోటల్‌కు వెళ్లింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భర్త అక్కడికి వెళ్లి ఇద్దరినీ పట్టుకున్నాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని నియంత్రించారు.

ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న నవ వధువు

ఫ్యానుకు ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్న నవ వధువుఏపీలోని అనంతపురం జిల్లాలో ఓ నవ వధువు బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. జిల్లాలోని తాడిపత్రిలోని గన్నవారిపల్లె కాలనీలో ఈ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఈ కాలనీకి చెందిన లక్ష్మీప్రసన్న(30) అనే యువతికి గత నెలలో కర్నాటకకు చెందిన విజయ్ కుమార్‌తో వివాహం జరింది. ఈమె వివాహానికి ముందే ఒకసారి తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటూ ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడగా, కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించి ప్రాణాలు రక్షించారు.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసం

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.
