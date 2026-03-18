బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By సిహెచ్
Last Modified: బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (21:36 IST)

మంచినీరు ఇలా తాగితే శరీరానికి మంచి జరుగుతుంది

మంచినీళ్లు. మన శరీరానికి తగినంత మంచినీళ్లు త్రాగటం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ పనులు చేసే ముందు మీరు తప్పనిసరిగా నీరు త్రాగాలి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ఉదయం నిద్రలేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని గోరువెచ్చని మంచినీరు త్రాగడం.
భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు మంచినీరు త్రాగాలి.
పడుకునే ముందు కూడా 1 గ్లాసు మంచినీరు త్రాగాలి.
స్నానం చేసే ముందు ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని మంచినీరు తాగాలి.
వ్యాయామానికి ముందు, తరువాత మంచినీరు త్రాగాలి.
తలనొప్పి వచ్చినా మంచినీళ్లు తాగాలి.
మధ్యాహ్నం నిద్ర వచ్చినప్పుడు కూడా మంచినీళ్లు తాగండి.
తగినన్ని మంచినీరు త్రాగడానికి మీ సమీపంలో మంచినీళ్ల బాటిల్ వుంచుకోవాలి.

ఇక కాస్కోండి... మా దెబ్బ రుచిచూపిస్తాం.. గల్ఫ్ దేశాలకు ఇరాన్ హెచ్చరికపొరుగున ఉండే గల్ఫ్ దేశాలకు ఇరాన్ తీవ్ర హెచ్చరికలు చేసింది. తమ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలపై జరిగిన దాడులకు ప్రతిగా గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఇంధన వనరులపై దాడులు చేస్తామని హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా దీ అరేబియా, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లోని చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు చేస్తామని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆ దేశానికి చెందిన టెహ్రాన్‌ టైమ్స్‌ పోస్టులు పెట్టింది.

హలో, నా భార్య చనిపోయింది, నా బాగోగులు చూసుకునేందుకు 45 ఏళ్ల మహిళ కావాలి: వృద్ధుడు వీడియోఇదివరకు ఏ విషయాన్నయినా ప్రజలకు తెలియాలన్నా, అవసరమైనది చెప్పాలన్నా పత్రికలను వాడేవారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వల్ల ఆ సమస్య తప్పింది. తాము చెప్పాల్సింది, కావాల్సింది ఏమిటో చెప్పేస్తున్నారు. ఇలాగే బాపట్ల జిల్లా స్వర్ణలో నివాసం వుంటున్న నారాయణ అనే ఓ వృద్ధుడు తనకు తోడునీడగా నిలిచేందుకు ఓ మహిళ కావాలంటూ వీడియో షేర్ చేసారు. ఆ వీడియోలో ఆయన మాట్లాడుతూ... హలో, నా పేరు నారాయణ. మాది చీరాల ప్రక్కనే స్వర్ణ గ్రామం. నా ఇద్దరు పిల్లలు దూరంగా వుంటారు. నా భార్య చనిపోయి ఐదేళ్లయ్యింది.

భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడుభర్త చనిపోవడంతో సొంత అక్క దారి తప్పింది. ఈ విషయం తెలిసిన తమ్ముడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. తీరు మార్చుకోవాలని అక్కను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. అయితే ఆమె ఏమాత్రం తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహించిన తమ్ముడు.. అక్కను చంపేసి మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి చెరువులో పడేశాడు. ఈ దారుణం ఏపీలోని అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో జరిగింది.

ఏపీలో అకాలవర్షాలు, అమరావతిలో పిడుగుపడి వ్యక్తి మృతిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అకాలవర్షాలు పడుతున్నాయి. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వున్నట్లుండి వర్షాలు పడుతున్నాయి. అమరావతిలో ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన కురిసింది. పిడుగుపడి ఓ వ్యక్తి మృత్యువాత పడ్డాడు. విజయవాడ నగరంలో బుధవారం సాయంత్రం గం. 3.45 నిమిషాలకు ఉరుములు, మెరుపులతో ప్రారంభమైన వర్షం 5 గంటల వరకూ ఏకధాటిగా కురిసింది. నగరంలో వాహనదారులు ఇబ్బందులుపడ్డారు. పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలనీ, చెట్ల కిందకు వెళ్లవద్దని, రక్షణ షెల్టర్లలో మాత్రమే వుండాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలియజేసింది.

కడప ఎంపీ టిక్కెటి విషయంలోనే గొడవ - చిన్నాన్న హత్య : వైఎస్ షర్మిలకడప ఎంపీ టిక్కెట్ విషయంలోనే తమ కుటుంబంలో గొడవ జరిగి, చిన్నాన్న హత్యకు గురయ్యారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం విశాఖ విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, కడప ఎంపీ పదవికి అవినాష్‌ సరికాదని వివేకా స్వయంగా నాతో చెప్పారు. వివేకా ఎంత చెప్పినా జగన్‌.. కడప ఎంపీ టికెట్‌ అవినాష్‌ రెడ్డికే ఇచ్చారు. వివేకా బతికుంటే తనకు ఎప్పటికైనా అడ్డేనని అవినాష్‌ భావించారు.

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీకన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.

రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు.

న్యూయార్క్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ట్రైలర్ లాంచ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్‌లో సరికొత్త చిత్రం ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ విడుదలైంది. మొట్టమొదటి గ్లోబల్ ఫ్యాన్-డ్రివెన్ ట్రైలర్ టీజ్ తర్వాత, న్యూయార్క్ నగరంలో ఐకానిక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై నుండి టామ్ హాలండ్ పూర్తి ట్రైలర్‌ను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇదొక మరపురాని క్షణంగా నిలిచిపోయింది.

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మభారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటిదేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా పోటీదారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో దీప్తి విజేతగా నిలవడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోటీకి జ్యూరీ సభ్యులుగా ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డా. అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్ పాల్గొని అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.
