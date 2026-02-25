బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 25 ఫిబ్రవరి 2026 (10:43 IST)

పవన్ కల్యాణ్‌ను కలిసిన పరిటాల సునీత.. ఎందుకో తెలుసా?

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌ను రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత కలిశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్‌ను కలిసి తన నియోజకవర్గంలో తాగునీరు, రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాలకు తక్షణ నిధులు కోరుతూ ఒక వినతి పత్రం సమర్పించారు.
 
వేసవి నీటి సంక్షోభాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, దశాబ్దాల నాటి సత్యసాయి నీటి పథకంపై ఆధారపడిన అనంతపురం గ్రామీణ, ఆత్మకూరు మండలాల పరిధిలోని 52 గ్రామాలకు రూ.50 కోట్లు ఇవ్వాలని సునీత కోరారు. వేసవి నిల్వ ట్యాంకులు, పైప్‌లైన్ మరమ్మతులు, అనంతపురం గ్రామీణ ప్రాంతంలో రెండు ఎంఎల్డీ స్లో ఇసుక ఫిల్టర్‌లను 6 ఎంఎల్డీ రాపిడ్ ఇసుక ఫిల్టర్‌లతో భర్తీ చేయడానికి కూడా ఆమె రూ.55 కోట్లు కోరారు.
 
అదనంగా, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని రామగిరి, కనగానపల్లి, చెన్నెకొత్తపల్లి మండలాల్లోని గ్రామాలకు తాగునీటిని సరఫరా చేయడానికి గొల్లపల్లి జలాశయం నుండి సీపీడబ్ల్యూఎస్ ప్రాజెక్టుకు రూ.180 కోట్లు మంజూరు చేయాలని ఆమె కోరారు.
 
రామగిరి, కనగానపల్లి, సీకే పల్లి, రాప్తాడు, ఆత్మకూరు మండలాల్లో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న రోడ్ల కోసం, ఆమె రూ.11.50 కోట్లు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం సానుకూలంగా స్పందించి, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని, జల్ జీవన్ మిషన్ కింద ఉన్న రోడ్డు పనులతో సహా పెండింగ్‌లో ఉన్న రోడ్డు పనులకు అనుమతులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

PM Modi: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం అందమైన కొత్త అధ్యాయం : ప్రధాని మోదీ

PM Modi: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహం అందమైన కొత్త అధ్యాయం : ప్రధాని మోదీఉదయపూర్‌లోని ఐటీసీ హోటల్స్ మెమెంటోస్‌ లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా వివాహం ఈనెల 26న అనగా రేపు శుక్రవారంనాడు జరుగుతుంది. తరుణ్ భాస్కర్, సందీప్ రెడ్డి వంగా, ఈషా రెడ్డితో సహా అనేక మంది సినీ ప్రముఖులతో పాటు ఎంపిక చేసిన రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరవుతారు.

Priyanka Mohan: తమిళనాడులోని ప్రియాంక మోహన్ కి దక్షిణ కొరియాకు కల నెరవేరిందా? లేదా?

Priyanka Mohan: తమిళనాడులోని ప్రియాంక మోహన్ కి దక్షిణ కొరియాకు కల నెరవేరిందా? లేదా?ప్రియాంక మోహన్, దక్షిణ కొరియా నటుడు పార్క్ హై-జిన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం మేడ్ ఇన్ కొరియా. రా.కార్తిక్ రచించి దర్శకత్వం వహించారు. రైజ్ ఈస్ట్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మాణం చేస్తోంది. తమిళనాడులోని ఒక చిన్న పట్టణానికి చెందిన శెన్బా కి దక్షిణ కొరియాకు వెళ్లాలని గొప్ప కల ఉంది. ఆ కల నిజమవుతున్న ప్రయాణాన్ని చూపించే ‘మేడ్ ఇన్ కొరియా’ చిత్రం మార్చి 12న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.

Nani look: నాని ది ప్యారడైజ్ నుంచి అడ్రినలిన్ రష్ ఆయా షేర్ సాంగ్

Nani look: నాని ది ప్యారడైజ్ నుంచి అడ్రినలిన్ రష్ ఆయా షేర్ సాంగ్ఇప్పటికే హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ చిత్రం నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ఆయా షేర్ ప్రోమో వైరల్ అయ్యింది, అంచనాలను భారీగా పెంచింది. ఇప్పుడు విడుదలైన ఫుల్ ట్రాక్ తో రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అంచనాలని నెక్స్ట్ లెవల్ కి తీసుకెళ్ళాడు. ట్రైబల్ పర్కషన్‌తో పాటు గ్రిటీ ఎలక్ట్రానిక్ సౌండ్స్‌ను కలిపి, ప్రైమల్ ఎనర్జీతో నిండిన థండరస్ మ్యూజిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించాడు. సెలబ్రేషన్, అడ్రినలిన్ రెండింటి మేళవింపుగా ఈ పాట అదిరిపోయింది.

Nandamuri Mokshagna: ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ

Nandamuri Mokshagna: ఆదిత్య 999 మ్యాక్స్‌లో మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీఆదిత్య 999 మ్యాక్స్ అనే భారీ ఫ్రాంచైజీలోకి మోక్షజ్ఞ అడుగుపెడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక చిత్రానికి దర్శకత్వ బాధ్యతలను క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ క్రిష్ జాగర్లమూడి చేపట్టబోతున్నట్లు సమాచారం. గతంలో గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి వంటి చారిత్రాత్మక చిత్రంతో బాలయ్యకు మైలురాయి లాంటి విజయాన్ని అందించిన క్రిష్, ఇప్పుడు మోక్షజ్ఞను ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

విజయ్- రష్మిక వివాహ వేడుక.. మెహందీ నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ వరకు వివరాలివే..

విజయ్- రష్మిక వివాహ వేడుక.. మెహందీ నుంచి క్రికెట్ మ్యాచ్ వరకు వివరాలివే..విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వేడుకలు ప్రారంభమైనాయి. విరోష్ పెళ్లి వేడుకతో అభిమానులలో భారీ సందడి నెలకొంది. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ వివాహ వేడుకలను తమ అభిమానులకు అంకితం చేశారు. ఈ జంట విరోష్ అనే పేరును స్వీకరించారు. వివాహ వేడుకను వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్ అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో ఆన్‌లైన్‌లో విస్తృతంగా ట్యాగ్ చేస్తున్నారు.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఎండుద్రాక్షలు తింటే 7 అద్భుత ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఎండుద్రాక్ష లేదా కిస్ మిస్. ఇవి తింటుంటే రక్తపోటు, రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించడం ద్వారా గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. ఎండుద్రాక్షలోని ఫైబర్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తుంది, ఇది మీ గుండెపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఎండుద్రాక్ష తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మహిళలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే ఎండుద్రాక్ష మలబద్ధకం, జీర్ణ సమస్యలకు కూడా ఒక ఔషధం. ఎండుద్రాక్ష ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షించడం ద్వారా క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను నిరోధిస్తుంది. ఎండుద్రాక్షలో విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్, ఎ-కెరోటినాయిడ్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కంటి కండరాలు బలహీనపడకుండా కాపాడతాయి.

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.
