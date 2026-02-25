పవన్ కల్యాణ్ను కలిసిన పరిటాల సునీత.. ఎందుకో తెలుసా?
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత కలిశారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ను కలిసి తన నియోజకవర్గంలో తాగునీరు, రోడ్డు మౌలిక సదుపాయాలకు తక్షణ నిధులు కోరుతూ ఒక వినతి పత్రం సమర్పించారు.
వేసవి నీటి సంక్షోభాన్ని ఎత్తిచూపుతూ, దశాబ్దాల నాటి సత్యసాయి నీటి పథకంపై ఆధారపడిన అనంతపురం గ్రామీణ, ఆత్మకూరు మండలాల పరిధిలోని 52 గ్రామాలకు రూ.50 కోట్లు ఇవ్వాలని సునీత కోరారు. వేసవి నిల్వ ట్యాంకులు, పైప్లైన్ మరమ్మతులు, అనంతపురం గ్రామీణ ప్రాంతంలో రెండు ఎంఎల్డీ స్లో ఇసుక ఫిల్టర్లను 6 ఎంఎల్డీ రాపిడ్ ఇసుక ఫిల్టర్లతో భర్తీ చేయడానికి కూడా ఆమె రూ.55 కోట్లు కోరారు.
అదనంగా, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని రామగిరి, కనగానపల్లి, చెన్నెకొత్తపల్లి మండలాల్లోని గ్రామాలకు తాగునీటిని సరఫరా చేయడానికి గొల్లపల్లి జలాశయం నుండి సీపీడబ్ల్యూఎస్ ప్రాజెక్టుకు రూ.180 కోట్లు మంజూరు చేయాలని ఆమె కోరారు.
రామగిరి, కనగానపల్లి, సీకే పల్లి, రాప్తాడు, ఆత్మకూరు మండలాల్లో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న రోడ్ల కోసం, ఆమె రూ.11.50 కోట్లు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. డిప్యూటీ సీఎం సానుకూలంగా స్పందించి, తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి చర్యలు తీసుకుంటామని, జల్ జీవన్ మిషన్ కింద ఉన్న రోడ్డు పనులతో సహా పెండింగ్లో ఉన్న రోడ్డు పనులకు అనుమతులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.