RCB: ఐపీఎల్ టైటిల్ను గెలుచుకున్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. అదుర్స్
వడోదరలోని కోటంబిలోని బీసీఏ స్టేడియంలో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) తమ రెండవ మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) టైటిల్ను గెలుచుకుంది. కెప్టెన్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్ 57 పరుగులతో అత్యధిక స్కోరు సాధించి డీసీని 203/4కి చేర్చిన తర్వాత, ఆర్సీబీ డబ్ల్యూపీఎల్ ఫైనల్లో అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేజింగ్ను 19.4 ఓవర్లలో పూర్తి చేసింది.
ఈ విజయం ఆర్సీబీ గ్రూప్ దశ స్టాండింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన తర్వాత టైటిల్ గెలుచుకున్న మొదటి జట్టుగా, ఐపీఎల్, డబ్ల్యూపీఎల్ రెండింటినీ ఒకేసారి గెలుచుకున్న తొలి ఫ్రాంచైజీగా నిలిచింది. కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన తన అత్యుత్తమ డబ్ల్యూపీఎల్ ఇన్నింగ్స్ను 41 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లతో 87 పరుగులు చేసి తన ప్రతిభను ప్రదర్శించింది.
స్మృతి, జార్జియా వోల్తో కలిసి 92 బంతుల్లో నిర్ణయాత్మకమైన 165 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంది. వోల్ 14 బౌండరీలతో 54 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసింది. వారి బ్యాటింగ్ ఆధిపత్యం ఛేజింగ్ అంతటా ఆర్సిబిని ముందంజలో ఉంచింది.
చివర్లో కాస్త తడబడినప్పటికీ, రాధా యాదవ్ వరుస బౌండరీలతో విజయాన్ని ఖరారు చేసి, ఆర్సిబి శిబిరంలో సంబరాలకు తెరలేపింది. వరుసగా నాలుగో ఫైనల్లో ఆడిన డిసి, డబ్ల్యూపిఎల్ ఫైనల్లో అత్యధిక స్కోరు చేసినప్పటికీ మరో ఓటమిని చవిచూసింది.
సంక్షిప్త స్కోర్లు:
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 20 ఓవర్లలో 203/4 (జెమీమా రోడ్రిగ్స్ 57, లారా వోల్వార్డ్ 44, లిజెల్ లీ 37, చినెల్ హెన్రీ 35 నాటౌట్; అరుంధతి రెడ్డి 1-40, సయాలీ సత్ఘరే 1-46) రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో 19.4 ఓవర్లలో 204/4 (స్మృతి మంధాన 87, జార్జియా వోల్ 79; చినెల్ హెన్రీ 2-34, మిన్ను మణి 1-19) ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది.