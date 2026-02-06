శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
RCB: ఐపీఎల్ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. అదుర్స్

RCB
RCB
వడోదరలోని కోటంబిలోని బీసీఏ స్టేడియంలో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) తమ రెండవ మహిళా ప్రీమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్) టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. కెప్టెన్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్ 57 పరుగులతో అత్యధిక స్కోరు సాధించి డీసీని 203/4కి చేర్చిన తర్వాత, ఆర్సీబీ డబ్ల్యూపీఎల్ ఫైనల్‌లో అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేజింగ్‌ను 19.4 ఓవర్లలో పూర్తి చేసింది. 
 
ఈ విజయం ఆర్సీబీ గ్రూప్ దశ స్టాండింగ్స్‌లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన తర్వాత టైటిల్ గెలుచుకున్న మొదటి జట్టుగా, ఐపీఎల్, డబ్ల్యూపీఎల్ రెండింటినీ ఒకేసారి గెలుచుకున్న తొలి ఫ్రాంచైజీగా నిలిచింది. కెప్టెన్ స్మృతి మంధాన తన అత్యుత్తమ డబ్ల్యూపీఎల్ ఇన్నింగ్స్‌ను 41 బంతుల్లో 12 ఫోర్లు, మూడు సిక్సర్లతో 87 పరుగులు చేసి తన ప్రతిభను ప్రదర్శించింది. 
 
స్మృతి, జార్జియా వోల్‌తో కలిసి 92 బంతుల్లో నిర్ణయాత్మకమైన 165 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంది. వోల్ 14 బౌండరీలతో 54 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసింది. వారి బ్యాటింగ్ ఆధిపత్యం ఛేజింగ్ అంతటా ఆర్‌సిబిని ముందంజలో ఉంచింది.
 
చివర్లో కాస్త తడబడినప్పటికీ, రాధా యాదవ్ వరుస బౌండరీలతో విజయాన్ని ఖరారు చేసి, ఆర్‌సిబి శిబిరంలో సంబరాలకు తెరలేపింది. వరుసగా నాలుగో ఫైనల్‌లో ఆడిన డిసి, డబ్ల్యూపిఎల్ ఫైనల్‌లో అత్యధిక స్కోరు చేసినప్పటికీ మరో ఓటమిని చవిచూసింది.
 
సంక్షిప్త స్కోర్లు:
 ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ 20 ఓవర్లలో 203/4 (జెమీమా రోడ్రిగ్స్ 57, లారా వోల్వార్డ్ 44, లిజెల్ లీ 37, చినెల్ హెన్రీ 35 నాటౌట్; అరుంధతి రెడ్డి 1-40, సయాలీ సత్ఘరే 1-46) రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో 19.4 ఓవర్లలో 204/4 (స్మృతి మంధాన 87, జార్జియా వోల్ 79; చినెల్ హెన్రీ 2-34, మిన్ను మణి 1-19) ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది.

SIR begins in Telangana: తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ కోసం సన్నాహక పనులు ప్రారంభం

SIR begins in Telangana: తెలంగాణలో ఎస్ఐఆర్ కోసం సన్నాహక పనులు ప్రారంభంతెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్) కోసం సన్నాహక పనులు ప్రారంభమయ్యాయని రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి గురువారం తెలిపారు. ఎస్‌ఐఆర్ ప్రక్రియకు ముందు, ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్‌కు కనీసం ఒక బూత్ స్థాయి ఏజెంట్‌ను (బీఎల్‌ఏ) నియమించాలని ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ) రాజకీయ పార్టీలను కోరారు.

MBBS Student: హాస్టల్ గదిలో మృతి చెందిన ఎంబీబీస్ స్టూడెంట్.. ఏమైంది?

MBBS Student: హాస్టల్ గదిలో మృతి చెందిన ఎంబీబీస్ స్టూడెంట్.. ఏమైంది?విజయవాడలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఎంబీబీస్ చదువుతున్న ఒక మహిళా విద్యార్థిని తన హాస్టల్ గదిలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన మృతురాలు విజయవాడలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తోంది. ఆమె లేకపోవడం తోటి విద్యార్థులు గమనించి అధికారులకు సమాచారం అందించడంతో ఈ సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

తెలుగు రాష్ట్రాలలో తగ్గిన చలి తీవ్రత.. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు

తెలుగు రాష్ట్రాలలో తగ్గిన చలి తీవ్రత.. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలుతెలుగు రాష్ట్రాలలో వాతావరణం మారిపోయింది. చలి తీవ్రత తగ్గుతూ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రధానంగా తెల్లవారుజామున చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. పగటిపూట సూర్యుడి వేడి పెరుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో వాతావరణ పరిస్థితిపై వాతావరణ శాఖ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఈశాన్య-తూర్పు దిశ నుండి గాలులు వీస్తున్నాయని, ఇది ప్రధానంగా పొడి వాతావరణాన్ని కలిగిస్తుందని సూచిస్తుంది. అయితే, కొన్ని ప్రాంతాలలో పొగమంచు ఉండే అవకాశం ఉంది.

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కులాన్ని ఒక సమస్యగా మారుస్తున్నారు.. కవిత

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కులాన్ని ఒక సమస్యగా మారుస్తున్నారు.. కవితమున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కులాన్ని ఒక సమస్యగా మారుస్తున్నారని కవిత ఆరోపించారు. వెలమ సామాజిక వర్గంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమె తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు పక్షపాతం లేకుండా పరిపాలిస్తానని రేవంత్ రెడ్డి హామీ ఇచ్చారని కవిత గుర్తు చేశారు. ఆ హామీని ఆయన మర్చిపోయారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.

నితిన్ నబిన్ టూర్ వల్ల కేవలం గాడిద గుడ్డు మాత్రమే వస్తుంది.. రేవంత్ రెడ్డి

నితిన్ నబిన్ టూర్ వల్ల కేవలం గాడిద గుడ్డు మాత్రమే వస్తుంది.. రేవంత్ రెడ్డికరీంనగర్‌లో ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్‌లపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. కొనసాగుతున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆయన ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు త్వరగానే రాజకీయ చర్చకు దారితీశాయి. బీజేపీ, బీఆర్‌ఎస్ నుండి రక్షణ మామూళ్లు వసూలు చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నిహారిక కొణిదె నిర్మిస్తోన్న రాకాస డేట్ ఫిక్స్

సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నిహారిక కొణిదె నిర్మిస్తోన్న రాకాస డేట్ ఫిక్స్కమిటీ కుర్రోళ్లు’ వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్ బేస్డ్ మూవీని నిర్మించి తొలి చిత్రంతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును సంపాదించుకుని స‌క్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌గా అంద‌రి దృష్టిని ఆకర్షించారు నిహారిక కొణిదెల‌. ఇప్పుడు నిహారిక జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్‌తో నిర్మిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘రాకాస’.

మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి అరుదైన భగీరథ ప్రయత్నం

మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి అరుదైన భగీరథ ప్రయత్నంసీనియర్ జర్నలిస్ట్ రచించిన "మీర్జాపురం రాణి కృష్ణవేణి" పుస్తక పరిచయ కార్యక్రమం గురువారం ఫిలింనగర్ కల్చరల్ సెంటర్లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిగా వచ్చిన గోపాల కృష్ణ మాట్లాడుతూ.. ఎన్. టి. రామారావు గారిని తెలుగు సినిమా రంగానికి పరిచయం చేసిన కృష్ణవేణమ్మ అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం, అలాంటి కృష్ణవేణమ్మ జీవిత చరిత్రను వెలువరించిన భగీరధను, నిర్మాత అనురాధాదేవిని నేను మనసారా అభినందిస్తున్నా అని చెప్పారు గోపాలకృష్ణ .

375 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

375 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవర ప్రసాద్ గారుసంక్రాంతి పండుగ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ సంచలనంగా మారింది. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విజయవంతంగా 25 రోజులు పూర్తి చేసుకుని, అన్ని ప్రాంతాలలోనూ అద్భుతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.

యుఫోరియా చూసిన తరువాత రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయాను : భూమిక

యుఫోరియా చూసిన తరువాత రాత్రి సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోయాను : భూమికభూమిక ప్రధాన పాత్రలో సారా అర్జున్, నాజర్, రోహిత్, విఘ్నేశ్ గవిరెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషించిన చిత్రం ‘యుఫోరియా’. రాగిణి గుణ సమర్పణలో నీలిమ గుణ, యుక్తా గుణ నిర్మాతలుగా సెన్సేష‌న‌ల్ డైరెక్ట‌ర్‌ గుణ శేఖర్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

జియో స్టార్‌లో ప్ర‌భాస్ .. ది రాజా సాబ్ ఎక్స్‌టెండెడ్ క‌ట్‌తో స్ట్రీమింగ్‌

జియో స్టార్‌లో ప్ర‌భాస్ .. ది రాజా సాబ్ ఎక్స్‌టెండెడ్ క‌ట్‌తో స్ట్రీమింగ్‌ప్ర‌భాస్ .. ది రాజా సాబ్ చిత్రం విడుదల తర్వాత నెగెటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ప్రీమియర్లు పడకపోవడంతో పాటు దర్శకుడు మారుతీ తీసిన విధానం ఆకట్టుకోలేకపోయింది. పైగా అందులో వ్రుద్ధుని గెటప్ లో ప్రభాస్ ను ట్రైలర్ లో చూపించినది కూడా వెండితెరపై చూపలేకపోయాడు. తర్వాత కొద్దిరోజులకు మరలా యాడ్ చేశారు. ఇక ఇప్పుడు ఓటీటీలో ప్రదర్శించబడుతోంది.
