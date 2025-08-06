సెప్టెంబర్ 9న ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 ఈవెంట్- సెప్టెంబర్ 19 నుంచి డెలివరీలు
ఆపిల్ వచ్చే నెలలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్ రెండవ వారంలో లాంచ్ ఈవెంట్ జరుగుతుందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. జర్మన్ మొబైల్ క్యారియర్ల సమాచారం ప్రకారం, ఐఫోన్ 17 లాంచ్ ఈవెంట్ సెప్టెంబర్ 9న జరగనుంది.
ఇది బ్లూమ్బెర్గ్కు చెందిన మార్క్ గుర్మాన్ మునుపటి అంచనాలతో సమానంగా ఉంది. అతను ఆపిల్ సెప్టెంబర్ 9 లేదా 10న ఈ ఈవెంట్ను నిర్వహిస్తుందని టాక్. ఇది కొత్త నివేదికకు విశ్వసనీయతను ఇస్తుంది. ఆపిల్ సాధారణ లాంచ్ టైమ్లైన్ను అనుసరించి, కొత్త ఐఫోన్ల కోసం ప్రీ-ఆర్డర్లు సెప్టెంబర్ 12 నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
డెలివరీలు సెప్టెంబర్ 19 నుండి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆపిల్ ఐఫోన్ 17 లైనప్ను పరిచయం చేయనుంది. ఇందులో ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ ఉన్నాయి. ఐఫోన్లతో పాటు, ఆపిల్ వాచ్ ఎస్ఈ 3, ఆపిల్ వాచ్ సిరీస్ 11, ఆపిల్ వాచ్ అల్ట్రా 3, ఎయిర్పాడ్స్ ప్రో 3 లను కూడా ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.