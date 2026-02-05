Apple: యాపిల్ సంచలనం.. అతిపెద్ద బ్యాటరీతో ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ రికార్డు
యాపిల్కు చెందిన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ తన బ్యాటరీ సామర్థ్యంతో సంచలనం సృష్టించవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. ఎందుకంటే రాబోయే ఐఫోన్ ఫోల్డ్లో యాపిల్ స్మార్ట్ఫోన్లలో ఇప్పటివరకు ఉపయోగించిన వాటిలోకెల్లా అతిపెద్ద బ్యాటరీని అమర్చవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఈ ఐఫోన్ ఫోల్డ్లో 5,500 mAh బ్యాటరీ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది నిజమైతే, ఇది యాపిల్ మునుపటి రికార్డును గణనీయమైన తేడాతో అధిగమిస్తుంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, యాపిల్ ఇప్పటివరకు అందించిన అతిపెద్ద బ్యాటరీ ఈ-సిమ్-మాత్రమే ఉన్న ఐఫోన్ 17 ప్రో మ్యాక్స్లో కలిగివున్నట్లవుతుంది.
కాబట్టి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ఈ బ్యాటరీ సామర్థ్యం ఆ మోడల్ కంటే దాదాపు 10 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. గతంలో వచ్చిన నివేదికలు బ్యాటరీ సామర్థ్యం 5,400 ఎంఏహెచ్, 5,800 ఎంఏహెచ్ మధ్య ఉంటుందని సూచించగా, తాజా అప్డేట్ ఆ అంచనాను 5,500 ఎంఏహెచ్కి కుదించింది.
జీఎస్ఎం అరేనా ప్రకారం, సాంప్రదాయకంగా పెద్ద బ్యాటరీ సెల్ల కంటే సాఫ్ట్వేర్ ఆప్టిమైజేషన్పై దృష్టి సారించిన ఆపిల్కు ఇటువంటి సామర్థ్యం ఒక ముఖ్యమైన మార్పును సూచిస్తుంది. ఐఓఎస్ సమర్థతతో కలిపి, ఈ పెద్ద బ్యాటరీ పోటీ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్లతో పోలిస్తే వాస్తవ ప్రపంచంలో ఎక్కువ కాలం పాటు పనిచేయడానికి దారితీయవచ్చు.
బ్యాటరీతో పాటు, ఐఫోన్ ఫోల్డ్ ఆపిల్ కోసం కొత్త హార్డ్వేర్ విధానాన్ని పరిచయం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ పరికరం విప్పినప్పుడు 7.8-అంగుళాల లోపలి డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. సాధారణ ఉపయోగం కోసం 5.5-అంగుళాల కవర్ స్క్రీన్తో జత చేయబడుతుంది.
ఈ కాన్ఫిగరేషన్ తెరిచినప్పుడు కాంపాక్ట్ టాబ్లెట్కు దగ్గరగా ఉంచుతుంది. మడతపెట్టినప్పుడు ప్రామాణిక స్మార్ట్ఫోన్గా ఉపయోగించబడుతుంది. కెమెరా హార్డ్వేర్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు.
నివేదికలు రెండు 48-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్లతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ను, మడతపెట్టిన, విప్పిన మోడ్లలో పనిచేయడానికి రూపొందించబడిన రెండు 18-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాలు వుంటాయి.