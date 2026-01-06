శామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్: NSICలో 450 మంది యువతకు AI, కోడింగ్ సర్టిఫికేషన్
శామ్సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన ఫ్లాగ్షిప్ స్కిల్లింగ్ కార్యక్రమమైన శామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ (SIC) ద్వారా హైదరాబాద్లోని NSIC టెక్నికల్ సర్వీస్ సెంటర్ వద్ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(AI) మరియు కోడింగ్ & ప్రోగ్రామింగ్ విభాగాల్లో 450 మంది విద్యార్థులకు ధృవీకరణ అందించింది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా యువతను భవిష్యత్కు సిద్ధం చేయాలనే శామ్సంగ్ నిబద్ధతను సంస్థ మరింత బలపరుస్తోంది.
శామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ శామ్సంగ్ యొక్క గ్లోబల్ స్కిల్లింగ్ కార్యక్రమం, ఇది నిర్మాణాత్మక శిక్షణ, హ్యాండ్స్-ఆన్ లెర్నింగ్, ప్రాజెక్ట్-ఆధారిత ఫలితాల ద్వారా యువతను పరిశ్రమకు అనుగుణమైన ఆధునిక సాంకేతిక నైపుణ్యాలతో సన్నద్ధం చేస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలో యువత ఉపాధి అవకాశాలను పెంచే లక్ష్యంతో రూపొందించబడింది.
భవిష్యత్ సాంకేతిక నైపుణ్యాల కేంద్రంగా హైదరాబాద్
ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సర్టిఫికేట్ ప్రదానోత్సవానికి NSIC హైదరాబాద్ సెంటర్ హెడ్ శ్రీ రాజీవ్నాథ్ హాజరై, శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన విద్యార్థులను అభినందించారు. భారతదేశం యొక్క డిజిటల్ పరివర్తనకు మద్దతుగా యువత నైపుణ్యాభివృద్ధిలో నిరంతర పెట్టుబడులు ఎంతగానో అవసరమని ఆయన ఈ సందర్భంగా హైలైట్ చేశారు.
ఈ సంవత్సరం NSIC హైదరాబాద్ కేంద్రంలో ధృవీకరణ పొందిన 450 మంది విద్యార్థులలో, 100 మంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో అధునాతన శిక్షణను విజయవంతంగా పూర్తి చేయగా, 350 మంది కోడింగ్ & ప్రోగ్రామింగ్లో శిక్షణ పొందారు. వీరందరూ ఆచరణాత్మక అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించిన నిర్మాణాత్మక పాఠ్యాంశాలను అనుసరించి శిక్షణను పూర్తి చేశారు.
భారతదేశ భవిష్యత్ సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని బలోపేతం చేయడం
శామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ (SIC) కింద 2025 నాటికి భారతదేశం అంతటా 20,000 మంది యువతకు నైపుణ్యాలను అందించాలన్న శామ్సంగ్ విస్తృత నిబద్ధతలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమం ఒక కీలక భాగం. భారత ప్రభుత్వ స్కిల్ ఇండియా మరియు డిజిటల్ ఇండియా కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన ఈ చొరవ, కీలకమైన నైపుణ్య లోపాలను తగ్గించడం తో పాటు దేశవ్యాప్తంగా సాంకేతిక-ఆధారిత ఆవిష్కరణల సంస్కృతిని పెంపొందించడాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమం సమగ్రతపై దృష్టి సారిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా 42% మహిళల భాగస్వామ్యాన్ని సాధించింది. అలాగే టైర్-2, టైర్-3 మరియు సెమీ-అర్బన్ ప్రాంతాలకు చురుకైన విస్తరణ ద్వారా, అధిక-నాణ్యత గల సాంకేతిక విద్య అందరికీ సమానంగా అందుబాటులో ఉండేలా చేస్తోంది.
డిమాండ్లో ఉన్న డిజిటల్ నైపుణ్యాలకు ప్రాప్యతను విస్తరించి, ఉద్యోగానికి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను రూపొందించడం ద్వారా, శామ్సంగ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంపస్ భారతదేశం యొక్క భవిష్యత్-సాంకేతిక ప్రతిభ పైప్లైన్ను మరింత బలోపేతం చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమం డిజిటల్ సాధికారతతో కూడిన, ఆవిష్కరణ ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థ వైపు దేశ ప్రయాణానికి కూడా గణనీయమైన మద్దతు అందిస్తోంది.