2030 నాటికి 50 లక్షల మంది భారతీయ యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ: IBM

ప్రముఖ టెక్నాలజీ సంస్థ IBM, 2030 నాటికి భారతదేశం అంతటా 5 మిలియన్ల (50 లక్షల) మంది అభ్యాసకులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వంటి రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు ఈ రోజు ప్రకటించింది. IBM Skills Build ద్వారా ఈ శిక్షణను అందించనున్నారు. సమానవకాశాలు, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే శ్రామిక శక్తిని నిర్మించడం, అధునాతన డిజిటల్ నైపుణ్యాలను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడం, విద్యార్థులు, అడల్ట్ లెర్నర్స్ (వయోజన అభ్యాసకులు) ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరచడం వంటి IBM లక్ష్యాలను ఈ చొరవ ముందుకు తీసుకెళ్తుంది.
ఈ చొరవ ద్వారా, IBM పాఠశాలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, వృత్తి విద్యా, స్కిల్లింగ్ ఎకోసిస్టమ్స్ అంతటా ఏఐ, అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాలజీ విద్యను విస్తరిస్తుంది. All India Council for Technical Education (AICTE) వంటి సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తుంది. దీని ద్వారా హ్యాండ్స్-ఆన్ (ప్రయోగాత్మక) ఏఐ లెర్నింగ్ పాత్వేస్, ఫ్యాకల్టీ ఎనేబుల్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, పాఠ్య ప్రణాళిక ఏకీకరణ, హ్యాకథాన్లు, ఇంటర్న్షిప్లను ప్రోత్సహిస్తుంది.
ఏఐ, క్వాంటం రంగాలలో ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించే ప్రతిభ, ఆశయం భారతదేశానికి ఉన్నాయి. సరికొత్త టెక్నాలజీలలో నైపుణ్యం... ఆర్థిక పోటీతత్వాన్ని, శాస్త్రీయ పురోగతిని, సామాజిక పరివర్తనను నిర్వచిస్తుంది, అని IBM చైర్మన్, ప్రెసిడెంట్ & చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ అరవింద్ కృష్ణ అన్నారు. 50 లక్షల మందికి నైపుణ్యం కల్పించాలన్న మా నిబద్ధత... ఆ భవిష్యత్తుపై ఒక పెట్టుబడి. అధునాతన నైపుణ్యాలను అందరికీ అందుబాటులోకి తేవడం ద్వారా, మేము యువత, విద్యార్థులను నిర్మించడానికి, ఆవిష్కరించడానికి, భారతదేశ వృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి శక్తినిస్తున్నాము.
సీనియర్ సెకండరీ విద్యార్థుల కోసం ఏఐ పాఠ్య ప్రణాళికను సహ-అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా పాఠశాల స్థాయి సంసిద్ధతను బలోపేతం చేయడానికి IBM తన కృషిని కొనసాగిస్తోంది. దీనితో పాటు AI Project Cookbook, Teacher Handbook, ఎక్స్ప్లెయినర్ మాడ్యూల్స్ వంటి బోధనా వనరులను అందిస్తోంది. కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్, బాధ్యతాయుతమైన ఏఐ సూత్రాలను ప్రారంభ దశలోనే విద్యార్థులలో నాటడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్లు రూపొందించబడ్డాయి. అదే సమయంలో ఉపాధ్యాయులు ఆత్మవిశ్వాసంతో, పెద్ద ఎత్తున ఏఐ విద్యను అందించేలా ఇవి తోడ్పడతాయి.
ఈ చొరవకు కేంద్ర బిందువుగా IBM Skills Build ఉంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత అందుబాటులో ఉండే టెక్నాలజీ లెర్నింగ్ ఎకోసిస్టమ్స్లో ఒకటి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అభ్యాసకులు, విద్యావేత్తలు, సంస్థల కోసం ఏఐ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్వాంటం, క్లౌడ్, డేటా, సస్టైనబిలిటీ, వర్క్ప్లేస్ రెడీనెస్ వంటి అంశాలలో 1,000కి పైగా కోర్సులను అందిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.6 కోట్లకు పైగా అభ్యాసకులతో, 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలనే IBM మిషన్లో SkillsBuild కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ఆశయ సాధనలో భారతదేశం అతిపెద్ద యాక్సిలరేటర్లలో ఒకటిగా ఉంది.