Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (15:12 IST)

Saidhansika: నన్ను కాపాడుకున్న సాయిధాన్సికకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన విశాల్

The Makutam team has arrived in Chennai from Kakinada
కాకినాడలో రెండు వారాల పాటు సాగిన కఠినమైన షెడ్యూల్ తర్వాత మగుడం చిత్రం తెలుగులో మకుటం గా రూపొందుతోంది. ఇటీవలే కాకినాడ షెడ్యూల్ పూర్తిచేసుకుని టీమ్ అంతా విమానంలో చెన్నైకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా విశాల్ స్పందించారు.  మా టీమ్ చెన్నైకి తిరిగి వచ్చింది. నా ప్రియమైన సిబ్బందికి, ముఖ్యంగా నా డీఓపీ అభినందన్, బృందా మాస్టర్, నా దర్శకత్వ బృందానికి ధన్యవాదాలు. ఈ మొత్తం సమయంలో నాకు అండగా నిలిచినందుకు ప్రభాకు ప్రత్యేక అభినందనలు.
 
 
నా నటీనటులందరికీ, ముఖ్యంగా  అహం, ఆర్భాటం లేని వృత్తిపరమైన వైఖరికి నా ప్రియమైన అంజలికి, నా బెస్టీ జాన్ విజయ్, జేపీ సర్ మరియు మండుటెండలో కూడా నిశ్శబ్దంగా తమ పనిని పూర్తి చేసిన అమ్మాయిలందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ ప్రయాణంలో నాకు తోడుగా ఉండి, నేను వదిలిపెట్టకుండా ముందుకు సాగేలా చేసిన నా బెస్ట్ హాఫ్ సాయిధాన్సికకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సుబ్రహ్మణ్యం అన్నే. ధన్యవాదాలు. 
 
సినిమాలో అత్యంత కష్టమైన 90 శాతం మేము పూర్తి చేశాము. రేపటి నుండి చెన్నైలో మా చివరి దశ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. మా మొదటి సింగిల్‌తో జీవీ మ్యాజిక్ త్వరలో ఆవిష్కృతం కానుంది. గాడ్ బ్లెస్.అంటూ పేర్కొన్నారు.
 
ఇటీవలే ఓ చిన్న వీడియో విడుదలచేశారు.  హీరోయిన్ అంజలి వద్దకు దర్శకుడైన విశాల్ కథ చెప్పడానికి వెళ్తాడు. ఇక కథ చెప్పండి డైరెక్టర్ గారు అని అంజలి అంటారు. ఒక అందమైన గ్రామం అని విశాల్ అంటే.. అది ప్రొడక్షన్ వాళ్లు చూసుకుంటారు కదా.. ముందు మీరు కథ చెప్పండని కౌంటర్ వేస్తారు అంజలి. ఇలా విశాల్ కథ చెబుతూ ఉంటే మధ్య మధ్యలో అంజలి సెటైర్లు వేస్తుంటారు. విశాల్ ఇలా ఏదేదో చెబుతుంటారు.. అసలు మీ వద్ద కథ ఉందా? అని అంజలి అడగడంతో విశాల్ పారిపోతారు. మంచి కథ అని మేనేజర్ చెప్పారే.. విశాల్ ఏంటి ఇలా చెబుతున్నారని అంజలి అనుకుంటారు. కథ అడుగుతోందే.. ఎలా.. రేపు వచ్చి మరో కథ చెబుదాం అని విశాల్ వెళ్లిపోతారు.
 
ఈ కాన్సెప్ట్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.ఈ మూవీకి జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్‌ బాధ్యతల్ని విశాల్ చూసుకుంటున్నారు. ఈ మూవీ

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ అనుమానం.. అమెరికా సరికొత్త ప్రతిపాదన

పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంపై ఇరాన్ అనుమానం.. అమెరికా సరికొత్త ప్రతిపాదనపశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులను నివారించేందుకు అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చల మధ్యవర్తిగా పాకిస్థాన్ వ్యవహరిస్తోంది. ఇందులోభాగంగా, పాక్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లో ఇటీవల సుధీర్ఘంగా జరిగిన ఈ శాంతి చర్చలు విఫలమయ్యాయి. ఈ నేపథ్య్యంలో ప్రాంతీయంగా జరుగుతున్న కీలక చర్చలపై పాక్ మధ్యవర్తిత్వాన్ని ఇరాన్ వ్యతిరేకిస్తుంది. దీనికి కారణం పాకిస్థాన్‌ మధ్యవర్తిత్వంపై అనుమానం వ్యక్తం చేయడమే. ఈ పరిణామం దౌత్య వర్గాల్లో కలకలం రేపుతోంది.

ఏపీలో మొదటిసారి పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది? ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి...అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వేళ హర్మూజ్ వద్ద ఇంధన నౌకలను ఇరాన్ అడ్డుకుంటోంది. మరోవైపు యూఎస్ సైతం హర్మూజ్ మూసివేసింది. దీనితో పెట్రోల్ కొరత తలెత్తుతోంది. మన దేశం విషయానికి వస్తే అడపాదడపా తప్పితే పెట్రోల్ పూర్తిగా అందుతూనే వుంది. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిన్నటి నుంచి పెట్రోల్ బంకుల్లో పెట్రో-డీజిల్ లేదంటూ నో స్టాక్ బోర్డులు కనబడుతున్నాయి. దీనితో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పెట్రోలు బంకుల వద్ద క్యూకట్టి నిలబడి వున్నారు. ఈ పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈరోజు ఆయిల్ అధికారులు, పౌరసరఫరా మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తో భేటీ అయ్యారు.

Chandrababu Naidu: విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌‌కు శంకుస్థాపనఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం (ఏప్రిల్ 28) విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. గూగుల్ ఈ ప్రాజెక్టులో 15 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టబోతోంది. దీంతో ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులలో ఒకటిగా నిలవనుంది. ఈ డేటా సెంటర్‌ను తార్లవాడ, అడవివరం, రాంబిల్లి ప్రాంతాలలో దాదాపు 600 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, మొత్తం 1 గిగావాట్ సామర్థ్యంతో అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్ భారతదేశ సాంకేతిక రంగంలో ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన రంగంలో ఒక నూతన శకానికి నాంది పలుకుతుందని ప్రకటనలో తెలిపారు.

టమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి.. కిలో రూ.40 నుండి రూ.60కి పెంపుటమోటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సామాన్యుడి వంటింట్లో టమాటా సెగ మొదలైంది. కేవలం కొన్ని రోజుల వ్యవధిలోనే కిలో ధర రెట్టింపు కావడంతో అటు వినియోగదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అకాల వర్షాలతో పలు ప్రాంతంలో కూరగాయ పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా బీరకాయ, మిర్చి, టమాట వంటి పంటలు బాగా నష్టపోయాయి. దీంతో మార్కెట్‌కు సరఫరా చాలా వరకు తగ్గింది. సరఫరా తగ్గితే ధరలు పెరగడం అనేది సహజం.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
