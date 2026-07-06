బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి.
నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం
జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది. కేవలం ఒక ఔన్స్ (దాదాపు 28 గ్రాములు లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్లు) గుమ్మడి గింజలు తింటే, మీ శరీరానికి రోజువారీ అవసరమైన ఐరన్లో దాదాపు 11% నుండి 14% వరకు (సుమారు 2.5 నుండి 3 మిల్లీగ్రాముల ఐరన్) లభిస్తుంది. 100 గ్రాముల గింజల్లో దాదాపు 8.5 మిల్లీగ్రాముల వరకు ఐరన్ ఉంటుంది.
రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక చెంచా లేదా రెండు చెంచాల గింజలను నీళ్లలో నానబెట్టి, ఉదయం పూట పరగడుపున లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు తినేయవచ్చు.
2. వేయించుకుని తినడం (Roasted Pumpkin Seeds) రుచికి అద్భుతం
మీకు క్రిస్పీగా, టేస్టీగా స్నాక్స్ లాగా తినడం ఇష్టమైతే వేయించుకుని తినవచ్చు. వేయించడం వల్ల గింజలకు మంచి సువాసన, కరకరలాడే గుణం వస్తాయి. సాయంత్రం పూట జంక్ ఫుడ్కు బదులు ఇవి తినడం చాలా మంచిది.
నూనె లేకుండా కేవలం డ్రై రోస్ట్ (Dry Roast) చేయడం మంచిది. తక్కువ మంట మీద దోరగా వేయించుకోవాలి. ఎక్కువ వేడి మీద వేయిస్తే అందులోని విటమిన్లు నశిస్తాయి. వేయించాక కొద్దిగా మిరియాల పొడి లేదా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ చల్లుకుని తినవచ్చు.
ఇతర పద్ధతులు:
పచ్చిగా తినడం: వీటిని నేరుగా పచ్చిగా కూడా తినవచ్చు. కానీ కొందరికి ఇవి అరగడం కష్టంగా ఉంటుంది.
సలాడ్స్ & స్మూతీస్: మీరు తినే ఓట్స్, ఉప్మా, ఫ్రూట్ సలాడ్స్ లేదా మిల్క్ షేక్స్పై వీటిని చల్లుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు.
ముఖ్యమైన చిట్కాలు:
రోజుకు ఎంత తినాలి?: రోజుకు 1 నుండి 2 టేబుల్ స్పూన్లు (సుమారు 15-30 గ్రాములు) తినడం సరిపోతుంది. అంతకంటే ఎక్కువ తింటే కడుపు ఉబ్బరం లేదా గ్యాస్ సమస్య రావచ్చు.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారు: నానబెట్టిన గింజలను ఎంచుకోవడం మంచిది.
ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతున్నప్పుడు అశ్రద్ధ చేయకూడదు. వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి తగు చికిత్స తీసుకుంటూనే సహజసిద్ధంగా ఇలా ఆహారం ద్వారా పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
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