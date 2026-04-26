రీ రిలీజ్లో దుమ్మురేపుతున్న ప్రభాస్ డార్లింగ్ మూవీ
టాలీవుడ్ హీరో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం 'డార్లింగ్'. గత 2010 ఏప్రిల్ 23వ తేదీన విడుదలైంది. ఈ చిత్రాన్ని ఇపుడు సరిగ్గా 16 యేళ్ల తర్వాత అంటే 2026 ఏప్రిల్ 23వ తేదీనే రీ రిలీజ్ చేశారు. 4కే క్వాలిటీలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తొలి రోజున ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.7.59 కోట్లు వసూలు చేసిం, తెలుగులో రీ రిలీజ్ అయిన చిత్రాల్లో రెండో అతిపెద్ద ఓపెనింగ్ మూవీగా నిలిచింది. అలాగే, ఈ చిత్రం విడుదలైన కేవలం మూడు రోజుల్లో రూ.10.44 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తుంది.
శ్రీవేంకటేశ్వర సినీ చిత్రం పతాకంపై బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. తాజా రీ రిలీజ్ను కేదార్ ఫిల్మ్స్ పంపిణీ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్లోనూ సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తోంది. థియేటర్ల వద్ద అభిమానులు పెద్ద ఎత్తుక కటౌట్లు, బాణాసంచాతో సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ వసూళ్లు చూస్తుంటే 'డార్లింగ్' క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదనే స్పష్టమవుతోంది.