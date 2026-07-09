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  4. Revanth Reddy Takes a Break, Makes Puris for Grandson
Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (18:33 IST)

Revanth Reddy: మనవడికి స్వయంగా పూరీలు చేసిపెట్టిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (video)

Revanth Reddy
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (18:29 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (18:33 IST)
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Revanth Reddy
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి తన బిజీ అధికారిక కార్యక్రమాల మధ్య కాస్త విరామం తీసుకుని, ఇంట్లో తన మనవడి కోసం స్వయంగా పూరీలు చేస్తూ అతనితో ఆనందంగా సమయం గడిపారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ఈ సరదా సన్నివేశానికి సంబంధించిన వీడియోను ముఖ్యమంత్రి సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. తన మనవడు, తాతయ్య స్వయంగా చేస్తేనే పూరీలు తింటానని పట్టుబట్టిన విషయాన్ని ఆయన ఆ వీడియో క్యాప్షన్‌లో ప్రేమపూర్వకంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. 
 
ఆ పోస్ట్‌లో "తాతయ్యా, నువ్వు పూరీలు చేస్తేనే నేను తింటాను.. అని నా మనవడు అడిగినప్పుడు నేను కాదనగలనా? పక్కనే మనవడు, చేతిలో పిండి ముద్ద, చుట్టూ నవ్వులు, అలాగే సరిగ్గా రాని కొన్ని పూరీలు... ప్రజా జీవితపు బిజీలో గడిపిన ఈ కొన్ని క్షణాలు తీపి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోయాయి" అని రేవంత్ పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లో విశేష ఆదరణ పొందింది.
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సెల్వి

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