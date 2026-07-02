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సోషల్ మీడియాను అలా వాడితే తాట తీస్తాం.. నా ఆఫీసులో ప్రత్యేక ఫిర్యాదుల విభాగం... పవన్ (video)
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై సోషల్ మీడియా వేదికగా అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసిన ఇద్దరిని 24 గంటల్లోనే అరెస్ట్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సోషల్ మీడియాను వేదికగా చేసుకుని వ్యక్తుల వ్యక్తిగత గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తే ఇకపై సహించేది లేదని పవన్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సోషల్ మీడియాను హుందాగా వాడాలని లేకుంటే తాట తీస్తానని హెచ్చరించారు. సోషల్ మీడియాలో సెలెబ్రిటీలు, రాజకీయ నేతలపై దారుణ, నీచమైన భాషతో దూషించే వారికి ఇక చుక్కలు చూపిస్తామని అన్నారు.
Pawan Kalyan
ఇంకా దీనిపై మీడియా ప్రతినిధులతో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. ఎన్డీయే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాలను వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా దూషణలకు పాల్పడే ముఠాలో భాగమైన వారిపై ఆయన తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఏ ఒక్క నిర్దిష్ట సంఘటనను ప్రస్తావించకుండానే, భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ అంటే అసభ్యకరమైన భాషను వాడటం లేదా ప్రజా ప్రతినిధులు, వారి కుటుంబ సభ్యులపై వ్యవస్థీకృత దుష్ప్రచారాలు చేయడం కాదని జనసేన అధినేత స్పష్టం చేశారు.
ఆన్లైన్ వేధింపుల తీరు ఎంత అసహ్యకరంగా ఉందంటే, అవి తన కుటుంబ సభ్యులను కూడా కన్నీళ్లు పెట్టించాయని పవన్ పేర్కొన్నారు. రాజకీయ నాయకులను, వారి కుటుంబాలను ఇంత బహిరంగంగా లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నప్పుడు, ఇంటర్నెట్లో సామాన్య పౌరుల భద్రత, గౌరవం తీవ్ర ప్రమాదంలో పడతాయని, దీనిపై తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
రాజకీయ ప్రత్యర్థులు అనుసరించే ఒక సాధారణ విధానాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. నేరస్తులకు కులం, మతం లేదా రాజకీయ పార్టీ ఉండవని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి వ్యక్తిత్వ హననానికి పాల్పడేవారు, పట్టుబడిన తర్వాత ఏదైనా సామాజిక వర్గం లేదా రాజకీయ గుర్తింపు వెనుక దాక్కోవాలని ఆశించకూడదని ఆయన కఠిన హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
అంతేగాకుండా ఈ ప్రెస్ మీట్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కీలక ప్రకటన కూడా చేశారు. ఆన్లైన్ వేధింపులకు గురైన బాధితులకు నిజమైన మద్దతు అందించేందుకు, సోషల్ మీడియా వేధింపుల ఫిర్యాదులను స్వీకరించడానికి ఉప ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలోనే ప్రత్యేక ఫిర్యాదుల విభాగం (grievance cell) ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. బాధితులు ముందుకు వచ్చి సైబర్ వేధింపులకు సంబంధించిన స్పష్టమైన ఆధారాలను సమర్పించాలని ఆయన కోరారు.
తన ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ, సోషల్ మీడియా ముప్పులను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి భవిష్యత్తులో మరింత కఠినమైన, ప్రత్యేక చట్టాలను రూపొందించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పవన్ కల్యాణ్ సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఇది ఒక స్వాగతించదగిన పరిణామమని నెటిజన్లు కితాబిస్తున్నారు.
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రజనీకాంత్ 'జైలర్ 2' చిత్రీకరణ పూర్తి
Sureshbabu: నాగబంధం సెట్ అభిషేక్ చూడమని చెప్పారు, అద్భుతమైన విజువల్స్ వున్నాయి : డి. సురేష్ బాబు
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీరిలీజ్ నిర్వహించారు. నిర్మాత సురేష్ బాబు ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు.
వానలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా వణికిపోతుంటే 11 లక్షల మంది చూసారు, వీడియో
మిల్కీ బ్యూటీ అనగానే చటుక్కున గుర్తుకు వచ్చేది తమన్నా భాటియా. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ బ్యూటీ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ వరుస చిత్రాలతో బిజీగా వుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. ఈమె తన ఇంటి బాల్కనీలో వర్షంలో తడుస్తూ కాసేపు ఎంజాయ్ చేసింది. వానలో ముద్దగా తడిసిపోయి గజగజ వణుకుతూ ముంబైలో కురుస్తున్న వర్షం, తను వర్షంలో తడిసిన అనుభూతిని పంచుకున్నది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇప్పటివరకూ ఈ వీడియోను 11 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఇంకా వీక్షిస్తూనే వున్నారు.