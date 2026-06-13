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ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు వీడియో కాల్ చేశారు.. రూ.80వేలు పంపిన వ్యక్తి.. అంతా మోసం (video)
దేశవ్యాప్తంగా సైబర్ నేరాలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. మోసగాళ్లు రకరకాల పద్ధతులను ఉపయోగించి అన్ని వర్గాల ప్రజలను బురిడీ కొట్టిస్తున్నారు. ఈ నేరగాళ్లు అనుసరిస్తున్న వినూత్న పద్ధతులు పోలీసు శాఖను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక అత్యంత అధునాతన సైబర్ నేరం వెలుగులోకి వచ్చింది.
Chandrababu Video Call
విశాఖపట్నానికి చెందిన ఒక వ్యక్తిని మోసం చేయడానికి దుండగులు ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేరును, ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించుకున్నారు.
మోసగాళ్లు చంద్రబాబు నాయుడులా నటిస్తూ ఒక వ్యక్తి నుంచి రూ. 80,000 కాజేశారు. సామాన్య ప్రజల నమ్మకాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో మోసగాళ్లు ఎంతటి స్థాయికి వెళ్తున్నారో ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.
బాధితుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి విశాఖపట్నంలోని సీతమ్మపేట ప్రాంతంలో ఒక భూ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. తన సమస్యకు పరిష్కారం కోసం ప్రయత్నిస్తుండగా, ఆయన ఒక హై-టెక్ మోసపు వలలో చిక్కుకుని తక్కువ సమయంలోనే డబ్బును కోల్పోయారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు వాట్సాప్ వీడియో కాల్ ద్వారా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ముఖాన్ని, గొంతును ప్రదర్శించారు.
బాధితుడి నమ్మకాన్ని చూరగొనేందుకు మంత్రి నారా లోకేష్, ఇతర ప్రముఖ నాయకుల పేర్లను కూడా ప్రస్తావించారు.
అంతేకాకుండా, అతని భూ వివాదాన్ని పరిష్కరిస్తామని, లంచం ఆరోపణలు రుజువైతే గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా వారు హామీ ఇచ్చారు.
తాను నేరుగా ముఖ్యమంత్రితోనే మాట్లాడుతున్నానని నమ్మిన ఆ వ్యక్తి, ఆ మోసగాళ్లకు విడతల వారీగా రూ. 80,000 బదిలీ చేశారు. డబ్బు బదిలీ అయిన వెంటనే వారు కాల్ కట్ చేయడంతో తాను మోసపోయానని గ్రహించిన రెడ్డి, విశాఖపట్నం సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
సైబర్ నేరగాళ్లు అమాయక ప్రజలను ఎలా మోసం చేస్తున్నారో, డబ్బు కాజేస్తున్నారో అనే విషయంపై గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేసింది. గతంలో వారు కేవలం లింకులు పంపి డబ్బు కాజేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు, రాష్ట్రంలోని అత్యున్నత స్థాయి వ్యక్తుల్లా నటించడానికి ఏఐ డీప్ ఫేక్స్, వాయిస్ క్లోనింగ్ వంటి సాంకేతికతలను ఆయుధాలుగా వాడుకుంటున్నారు.
సీఎం చంద్రబాబు పేరుతో హైటెక్ సైబర్ మోసం— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) June 13, 2026
వీడియో కాల్తో నమ్మించి రూ.80 వేలు కాజేసిన సైబర్ నేరగాళ్లు
విశాఖపట్నంలో వెలుగుచూసిన ఘటన
సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్తో పాటు.. ప్రముఖుల పేర్లు వాడుకొని ఏఐతో బురిడీ కొట్టిస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు
ఏకంగా సీఎం చంద్రబాబుతో వీడియో… pic.twitter.com/Gv2IL8kiJp
కాశీలో రేణూ దేశాయ్.. ఎందుకో తెలుసా?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ సతీమణి రేణూ దేశాయ్ కాశీ యాత్రలో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్తో విడాకుల తర్వాత, తన పిల్లలు పెద్దవారైన తర్వాత ఆమె సినిమాల్లో రెండో ఇన్నింగ్స్లో ప్రారంభించారు. తనకు నచ్చిన పాత్రలను ఎంచుకుంటూ సినిమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా షూటింగ్కు సంబంధించిన అప్డేట్ను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
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Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
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Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
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