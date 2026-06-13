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ఇది మన కోనసీమే.. కేరళ మున్నార్ కాదు... శెభాష్ పవన్ (వీడియో)
కోనసీన ప్రజలు ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిలో బాటలో పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ముఖ్యంగా, కోనసీమ ప్రాంతాలు పచ్చటి ప్రాంతాల మధ్య అద్దంలాటి రహదారులతో సరికొత్త అందాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ఈ ప్రాంతాలను చూస్తుంటే ఇది మన కోనసీమనా లేక కేరళ రాష్ట్రంలోని మున్నారా అనే సందేహం వచ్చేకనిపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి రహదారులు కోనసీమ అభివృద్ధికి మరో మైలురాయిగా ఉంది.
బోడసకుర్రు - బెండమూర్లంక గ్రామాల మధ్య బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తి కావడం స్థానిక ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనకరం. మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు, సురక్షిత ప్రయాణం, గ్రామీణ అభివృద్ధికి ఈ రహదారి దోహదపడనుంది. గ్రామాల అభివృద్ధి, ప్రజల సౌకర్యాలే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చేపడుతున్న చర్యలు ఫలితాల రూపంలో కనిపిస్తున్నాయి. మాటల్లో కాదు.. పనుల్లో అభివృద్ధి చూపిస్తూ ముందుకు సాగుతున్న నాయకత్వానికి ఇది మరో ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు.
కోనసీమ అభివృద్ధికి మరో మైలురాయి !!— Sreekanth B+ve (@sreekanth324) June 13, 2026
బోడసకుర్రు – బెండమూర్లంక గ్రామాల మధ్య బీటీ రోడ్డు నిర్మాణం పూర్తికావడం స్థానిక ప్రజలకు ఎంతో ప్రయోజనకరం. మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు, సురక్షిత ప్రయాణం, గ్రామీణ అభివృద్ధికి ఈ రహదారి దోహదపడనుంది.
గ్రామాల అభివృద్ధి, ప్రజల సౌకర్యాలే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర… pic.twitter.com/yssafUMMDu
Mohanlal: మోహన్లాల్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దృశ్యం 3 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్
థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటైన ‘దృశ్యం’ సిరీస్ మూడో భాగం ‘దృశ్యం 3’ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జూన్ 18 నుంచి ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. జీతూ జోసెఫ్ రచన, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని ఆంథోనీ పెరుంబవూర్ నిర్మించగా, మోహన్లాల్, మీనా, సిద్ధిక్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. థియేటర్లలో విజయవంతమైన ప్రదర్శన అనంతరం ఈ చిత్రం మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
Bhogi: శర్వా.. భోగి చిత్రం కోసం యాక్షన్ సీన్స్ చిత్రీకరిస్తున్న సంపత్ నంది
శర్వా భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ చిత్రం 'భోగి'. దర్శకుడు సంపత్ నంది. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రాన్ని లక్ష్మి రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్-లుక్, పుట్టినరోజు పోస్టర్లుకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది.. పల్లెటూరి యువతిగా కథానాయిక అనుపమ పరమేశ్వరన్ కనిపించిన ఫస్ట్-లుక్కు కూడా అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.
V.V. Vinayak: వడ్డే నవీన్ సినిమాలు ఇష్టంతో చేయలేదు : వి. వి. వినాయక్
వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు ప్రముఖ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.
Aishwarya Rajesh: పేరుకు సుకుమారి కానీ టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాకే.. ఓ..! సుకుమారి టీజర్
పేరుకు సుకుమారి కానీ ఆమెను టచ్ చేస్తే విద్యుత్ షాక్ కు గురవుతారు.. ఈ పాయింట్ తో ఓ..! సుకుమారి చిత్రం రూపొందుతోంది. ఐశ్వర్య రాజేష్ టైటిల్ పాత్రను పోషిస్తుంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రంగా దర్శకుడు భరత్ దర్శన్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. తిరువీర్ కథానాయకుడు. గంగా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై మహేశ్వర రెడ్డి మూలి దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.కాగా, నేడు చిత్ర బృందం టీజర్ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తెచ్చింది.
హిట్ అండ్ రన్ లో నటాషా సింగ్ లుక్ రిలీజ్ చేసిన రకుల్ ప్రీత్
సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. క్రైమ్, థ్రిల్లర్ జానర్లో రాబోతోన్న ఈ సినిమాను సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన సంజయ్ రావ్ పాత్ర, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. ‘హిట్ అండ్ రన్’ కాన్సెప్ట్ తెలిసేలా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ అందరిలోనూ అంచనాలు పెంచేసింది.