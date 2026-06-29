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  4. Is Suriya Also Taking Bold Decision?
Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 29 June 2026 (23:01 IST)

సీఎం విజయ్ బాటలో సూర్య రాజకీయాల్లోకి వస్తే పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది?

Surya_vijay
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 29 Jun 2026 (22:54 IST) Updated: Mon, 29 Jun 2026 (23:01 IST)
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Surya_vijay
తమిళనాడులో అనూహ్య ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడంతో, నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడంపై చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. కోలీవుడ్‌కు చెందిన అగ్రతారలు ఇదే బాటలో నడవవచ్చనే దానిపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో, సూర్య త్వరలో రాజకీయాల్లోకి రావచ్చనే కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. ఈ నటుడు సమీప భవిష్యత్తులో తన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు. 
 
ఈ ఊహాగానాలు సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందనలకు దారితీశాయి. ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, గత కొన్నేళ్లుగా సూర్య సంపాదించుకున్న మంచి పేరు కారణంగా ఆయనకు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి బలమైన మద్దతు లభించవచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు. 
 
ఇప్పటికే చాలామంది అగరం ఫౌండేషన్ ద్వారా సూర్య చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ఎంతోమంది విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి సహాయపడిందని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఈ ప్రజాదరణ విజయ్ కంటే ఎక్కువ రాజకీయ మద్దతును పొందడంలో సూర్యకు సహాయపడవచ్చని కూడా కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, మరికొందరు ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించడం లేదు. 
 
సూర్యకు మంచి పేరు ఉన్నప్పటికీ, విజయ్ సాధించిన స్థాయి రాజకీయ విజయాన్ని ఆయన అందుకోలేకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రజల్లో విజయ్‌కు ఉన్న మాస్ ఫాలోయింగ్ చాలా బలమైనది. నటుడు రాఘవ లారెన్స్ తన రాజకీయ ప్రవేశం గురించి సంకేతాలు ఇస్తూ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కోరడంతో ఈ చర్చ మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఆ పరిణామం తర్వాత, నటుల రాజకీయ ప్రవేశం గురించిన ఇలాంటి వార్తలను చాలా మంది సీరియస్‌గా పరిగణించడం మొదలుపెట్టారు. 
 
ప్రస్తుతానికి, సూర్య రాజకీయ ప్రవేశం గురించిన వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలుగానే మిగిలిపోయాయి. అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు, సోషల్ మీడియాలోనూ, రాజకీయ పరిశీలకుల మధ్య ఈ అంశంపై చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
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