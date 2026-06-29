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సీఎం విజయ్ బాటలో సూర్య రాజకీయాల్లోకి వస్తే పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది?
తమిళనాడులో అనూహ్య ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావడంతో, నటులు రాజకీయాల్లోకి రావడంపై చర్చలు ఊపందుకున్నాయి. కోలీవుడ్కు చెందిన అగ్రతారలు ఇదే బాటలో నడవవచ్చనే దానిపై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో, సూర్య త్వరలో రాజకీయాల్లోకి రావచ్చనే కొత్త ప్రచారం మొదలైంది. ఈ నటుడు సమీప భవిష్యత్తులో తన రాజకీయ ప్రవేశాన్ని ప్రకటించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
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ఈ ఊహాగానాలు సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందనలకు దారితీశాయి. ఒకవేళ ఈ వార్తలు నిజమైతే, గత కొన్నేళ్లుగా సూర్య సంపాదించుకున్న మంచి పేరు కారణంగా ఆయనకు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ప్రజల నుంచి బలమైన మద్దతు లభించవచ్చని కొందరు భావిస్తున్నారు.
ఇప్పటికే చాలామంది అగరం ఫౌండేషన్ ద్వారా సూర్య చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలను ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ఎంతోమంది విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి సహాయపడిందని వారు పేర్కొంటున్నారు. ఈ ప్రజాదరణ విజయ్ కంటే ఎక్కువ రాజకీయ మద్దతును పొందడంలో సూర్యకు సహాయపడవచ్చని కూడా కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే, మరికొందరు ఈ అభిప్రాయంతో ఏకీభవించడం లేదు.
సూర్యకు మంచి పేరు ఉన్నప్పటికీ, విజయ్ సాధించిన స్థాయి రాజకీయ విజయాన్ని ఆయన అందుకోలేకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రజల్లో విజయ్కు ఉన్న మాస్ ఫాలోయింగ్ చాలా బలమైనది. నటుడు రాఘవ లారెన్స్ తన రాజకీయ ప్రవేశం గురించి సంకేతాలు ఇస్తూ ప్రజల అభిప్రాయాన్ని కోరడంతో ఈ చర్చ మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఆ పరిణామం తర్వాత, నటుల రాజకీయ ప్రవేశం గురించిన ఇలాంటి వార్తలను చాలా మంది సీరియస్గా పరిగణించడం మొదలుపెట్టారు.
ప్రస్తుతానికి, సూర్య రాజకీయ ప్రవేశం గురించిన వార్తలు కేవలం ఊహాగానాలుగానే మిగిలిపోయాయి. అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు, సోషల్ మీడియాలోనూ, రాజకీయ పరిశీలకుల మధ్య ఈ అంశంపై చర్చలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
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వీరభ్రదపురం.. అందమైన పల్లెటూరు.. అయితే ఆ ఊరు వెనుక తెలియని ఓ రహస్యం ఉంది..అదే వీరభద్రుడు. ఊరిని కాపాడే వీరభద్రుడు నుంచి తప్పు చేయాలనుకున్నవారు తప్పించుకోలేరు.. ఊళ్లోని ధర్మ గంట మోగిందంటే.. తప్పు చేసిన వాళ్లు అంతం కాక తప్పదు. దీంతో ఊళ్లోని ప్రజలు క్రమశిక్షణతో మెలుగుతుంటారు. అలాంటి ఊర్లోకి వెన్నెల అనే అమ్మాయి (అనీ) వస్తుంది.
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ఇస్మార్ట్ శంకర్..లో నాకు ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాని వల్ల భుజానికి గాయం అయింది. ఆ కారణంగా దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు బ్రేక్ తీసుకున్నాను. ఫిజికల్గా, మెంటల్గా పూర్తిగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడే సినిమాలు చేయాలి. స్క్రీన్పై ఎనర్జీతో కనిపించినప్పుడే పాత్రకు న్యాయం చేయగలనని భావిస్తాను. అందుకే పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే మళ్లీ నటించడం ప్రారంభించాను అని హీరోయిన్ నభా నటేష్ తెలిపారు.
ఒకరి మరణం ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి తీరని లోటు : కృషి తాపండా
ఒకరి మరణం ఆ వ్యక్తి కుటుంబానికి తీరని లోటు అని కన్నడ నటి కృషి తాపండా సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈమె స్నేహితుడు వైశాఖ విగతజీవిగా కనిపించడం కర్నాటక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. అతడి మృతిపై కొద్ది రోజులుగా నెట్టింట పలు రకాలుగా ప్రచారం సాగుతోంది. నటిని టార్గెట్ చేసేలా కొంతమంది పోస్టులు పెట్టడం చర్చనీయాంశమైంది.