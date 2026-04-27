ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కు చారిత్రాత్మక యాత్ర.. అభినందించిన నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన 21మంది దివ్యాంగ విద్యార్థులు ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కు చారిత్రాత్మక యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినందుకు ఐటీ, హెచ్ఆర్డి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ శనివారం వారిని అభినందించారు. వారిని రాబోయే తరానికి ఆదర్శప్రాయులు అని, కష్టాలను అధిగమించే సంకల్పానికి ప్రతీక అని ఆయన అభివర్ణించారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందిన ఈ విద్యార్థులు, 5,364 మీటర్ల ఎత్తులో నేపాల్లో ఉన్న ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కు 16 రోజుల యాత్రను చేపట్టారు. ఈ బృందంలో 13 మంది బాలురు, 8 మంది బాలికలు ఉన్నారు. వీరిలో వినికిడి, దృష్టి లోపాల నుండి చలన, మేధోపరమైన సవాళ్ల వరకు వివిధ స్థాయిల వైకల్యాలున్నవారు ఉన్నారు.
ప్రత్యేక అవసరాలున్న పిల్లల కోసం ప్రభుత్వం స్పాన్సర్ చేస్తున్న మొట్టమొదటి కార్యక్రమంగా, ఈ యాత్రను సమగ్ర శిక్ష ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. అంతకుముందు, ఈ యాత్రను జెండా ఊపి ప్రారంభించిన లోకేష్, విద్యార్థులు తమ అంతర్గత శక్తిని విశ్వసించాలని ప్రోత్సహించారు. వారి విజయంపై స్పందిస్తూ, వైకల్యం అనేది ఒక పరిమితి కాదని, సంకల్పం, మద్దతుతో అధిగమించగల ఒక సవాలు మాత్రమేనని వారి విజయం ఒక శక్తివంతమైన సందేశాన్ని పంపుతోందని ఆయన అన్నారు.
సమాజంలోని అన్ని వర్గాల వారికి సమ్మిళిత అవకాశాలను ప్రోత్సహించడానికి, వారి ప్రతిభను పెంపొందించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. సామాజిక నిందలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, నిరుత్సాహపరిచే వ్యాఖ్యలు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, విద్యార్థులు దృఢంగా నిలబడ్డారు. వారిలో చాలామంది ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల నుండి వచ్చారు, అక్కడ వారు తమ ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చుకోవడానికే పోరాడుతున్నారు.