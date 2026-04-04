మహిళలను బలహీనులుగా చిత్రీకరించవద్దు.. పెద్ద కుర్చీని వద్దన్న నారా లోకేష్
ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ కర్ణాటకలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఒక కార్యక్రమంలో నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ.. తెలుగు వాడుక భాషలో మహిళలను తక్కువ చేసి మాట్లాడే సంస్కృతికి ముగింపు పలకాలని పిలుపు నిచ్చారు. తెలుగు సమాజంలో తెలియకుండానే మహిళలను అవమానించేలా కొన్ని పదబంధాలు వాడుకలోకి వచ్చాయని లోకేష్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
గాజులు తొడుక్కున్నావా.. అమ్మాయిలా ఏడవద్దు.. వంటి పదాలు మహిళల సామర్థ్యాన్ని తక్కువ చేసి చూపేలా వున్నాయని.. ఇలాంటి విమర్శలకు ఇకనైనా ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని కోరారు. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న తరుణంలో వారిని బలహీనులుగా చిత్రీకరించడం సరికాదని హితవు పలికారు.
ప్రభుత్వ పరంగా విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలను పెంపొందించేందుకు ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారిని సలహాదారుగా నియమించుకున్న విషయాన్ని లోకేష్ ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. పిల్లలకు చిన్నతనం నుంచే సంస్కారవంతమైన విద్యను అందించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు.
మరోవైపు కర్ణాటకలోని సింధనూరులో జరిగిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ సభలో నిర్వాహకులు నారా లోకేష్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఓ పెద్ద కుర్చీని ఏర్పాటు చేశారు. అయితే వేదికపై తన పక్కనే వున్న కేంద్ర మంత్రి కుమార స్వామి సాధారణ కుర్చీలో కూర్చోవడాన్ని గమనించిన నారా లోకేష్.. తాను ఆ పెద్ద కుర్చీలో కూర్చునేందుకు నిరాకరించారు.
వయసులో పెద్దవారైన కుమార స్వామిని ఆ కుర్చీలో ఆసీనులు కావాలని కోరారు. ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించడంతో లోకేష్ సైతం మరో సాధారణ కుర్చీ తెప్పించుకున కూర్చుని అందరి మన్ననలు పొందారు. అనంతరం హోసళ్లీ క్యాంప్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన శ్రీ కృష్ణదేవరాయ సైనిక్ స్కూల్ను కేంద్ర మంత్రులు కుమార స్వామి, సంజయ్ సేథ్లతో కలిసి నారా లోకేష్ ప్రారంభించారు.