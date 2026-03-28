జగన్కు ప్రజలు బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ చూపించారు .. మరిచిపోతే ఎలా? మంత్రి నారా లోకేశ్
గత ఎన్నికల్లో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజలు బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ చూపించారని, దాన్ని యేడాదిన్నర కాలంలోనే మరిచిపోతే ఎలా అంటూ ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. తాను త్వరలో చేపట్టే పాదయాత్రలో చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తానంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నారా లోకేశ్ స్పందించారు.
పాదయాత్రతో చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తా అని జగన్ అంటున్నారు. ప్రజలు జగన్కు చూపించిన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా సరిపోలేదేమో. జగన్ చూపిస్తానంటున్న సినిమా 11 రోజులు కూడా ఆడదని ఎద్దేవా చేశారు.
రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే తీర్మానం కోసం అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం పెడితే వైకాపా సభ్యులు హాజరుకాలేదని, ఆ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి తన రెండో విడిది బెంగుళూరుకు ఒక్క రోజు ముందే చెక్కేశారన్నారు. దీంతో ఆయనతో పాటు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల చిత్తశుద్ధి ఏంటో వారి వైఖరితోనే తెలుస్తోందని విమర్శించారు.
అమరావతి తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలంతా హర్షిస్తున్నారు. మరోసారి తుగ్లక్ చర్యలు చూసేందుకు సిద్ధంగా లేరు. అమరావతికి చట్టబద్ధత తీర్మానాన్ని ఏప్రిల్ 2న పార్లమెంట్లో పెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అక్కడైనా వైకాపా తన వైఖరి చెబుతుందో లేదో? అని లోకేశ్ అన్నారు.