Andhra Pradesh: ఏపీలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు.. ఉరుములు, ఈదురుగాలులతో..
ఉత్తర ఆంధ్ర ప్రాంతంపై 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని పేర్కొంటూ, రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
ఈ ఉపరితల ఆవర్తనం, దీనికి అనుబంధంగా ఏర్పడిన ద్రోణి సంయుక్త ప్రభావంతో, రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కోస్తా ఆంధ్ర- రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో, ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన పిడుగుల వర్షం కురిసే బలమైన అవకాశం ఉందని ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ తెలిపారు.
మంగళవారం, మార్చి 24న, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, కడప, అన్నమయ్య, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇతర జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడ ప్రాంతాల్లో కూడా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఈ అకాల వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా, రైతులు మరియు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ఉరుములు మెరుపులు సంభవించే సమయంలో, ప్రజలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉండకూడదని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది.
చెట్ల కింద గానీ, ఎత్తైన కట్టడాల సమీపంలో గానీ ఆశ్రయం పొందవద్దని, అలాగే పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున ఉరుముల వర్షం సమయంలో వ్యవసాయ పొలాల్లో పనులు చేయవద్దని కూడా విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలను హెచ్చరించింది.