నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో పైపుల దగ్ధం - నిగ్గు తేల్చాలన్న సీఎం చంద్రబాబు
నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో సోమవారం రాత్రి రాయపూడిలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కొందరు పైపులను దగ్ధం చేశారు. దీనిపై ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించడంతో పాటు కారణాలు నిగ్గు తేల్చాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నవ్యాంధ్ర రాజధాని పనులు వేగంగా జరుగుతున్న వేళ.. వరుస అగ్ని ప్రమాదాలు చూస్తుంటే.. కుట్ర కోణం ఉందనే అనుమానం వస్తోందన్నారు. ఆ దిశగా మరింత లోతుగా అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరపాలని స్పష్టం చేశారు.
హెచ్వోడీ టవర్ల నిర్మాణం వద్ద పైపులు దగ్ధమైన ఘటనపై డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా, గుంటూరు ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ మహేశ్కుమార్లతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. గతంలో జరిగిన కొన్ని ఘటనలు, ఇప్పుడు రాజధాని ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ప్రమాదాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని కుట్ర కోణం ఉందా? అనే విషయాన్ని కూడా విశ్లేషించి.. వాస్తవాలను బయటకు తీయాలని ఆదేశించారు. ఫోరెన్సిక్ ఆధారాల ద్వారా ఘటనకు గల కారణాలను కనిపెట్టాలని సూచించారు.
నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టాలని, పెట్రోలింగ్ పెంచాలని ఆదేశించారు. అమరావతిలో వరుస ప్రమాదాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సీరియస్గా తీసుకున్నారు. ఈ విషయంపై మంగళవారం ఉదయం కూడా అధికారులతో సమీక్ష జరిపిన ముఖ్యమంత్రి.. ఈ తరహా ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై చర్చించారు.