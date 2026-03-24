పార్లమెంట్లో వైకాపాకు తలనొప్పి.. 11 నెంబర్ గది వద్దు.. ట్రోల్స్
కొత్త పార్లమెంట్లో వైకాపాకు తలనొప్పి వచ్చి పడింది. అసెంబ్లీ అటు రావడం ఇటు పోవడం చేస్తున్న వైకాపాకు పార్లమెంటులో అందరికీ నవ్వు తెప్పించే ఘటన చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. కొత్త పార్లమెంటులో వివిధ రాజకీయ పార్టీలకు గదులను కేటాయిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వైఎస్సార్సీపీ వంతు వచ్చింది. దీన్ని యాదృచ్ఛికం అనొచ్చు, కానీ వైఎస్సార్సీపీకి మొదటి అంతస్తులోని 11వ నంబరు గదిని కేటాయించారు.
2024లో వైఎస్సార్సీపీ 11 అసెంబ్లీ సీట్లు గెలుచుకున్నందున, సహజంగానే ఇది పార్లమెంట్ లాబీలో నవ్వులు పూయించింది. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు చాలా ఇబ్బందిపడి, ఈ విషయంపై స్పీకర్ను ఆశ్రయించారు.
వారి సమస్య ఏమిటని తెలుసుకుని స్పీకర్ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఈ అభిమాన పార్టీని 11 అని పిలుస్తున్నారు. దీంతో ఎంపీలు కంగారుపడ్డారు.
11 తమకు అశుభ సంఖ్య అని, గదిని మార్చాలని వారు స్పీకర్కు చెప్పారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ 11 సీట్లు గెలుచుకున్నందున తోటి సభ్యులు తమను ఎగతాళి చేస్తున్నారని వారు తెలిపారు. స్పీకర్ వారి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని గది నంబరును 12కి మార్చారు.
మరోవైపు టీడీపీకి 9వ నంబరు గది లభించింది. ఇది పార్లమెంటులోని ప్రముఖ గదులలో ఒకటి. అయితే ఈ వార్త ఇప్పటికే వ్యాపించడంతో నెటిజన్లు మరోసారి వైఎస్సార్సీపీని ట్రోల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు 11వ నంబర్ వైఎస్సార్సీపీకి పర్యాయపదంగా మారింది.