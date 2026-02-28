కౌన్సిల్ మీటింగ్లోకి వచ్చిన తాచుపాము.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?
తూర్పుగోదావరి జిల్లా నిడదవోలులో ఓ వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది. పట్టణంలోని 20వ వార్డు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ దాకే అనిల్కుమార్, కౌన్సిల్ సమావేశానికి ఏకంగా ఓ తాచుపామును తీసుకురావడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. శుక్రవారం జరిగిన కౌన్సిల్ సమావేశానికి హాజరైన అనిల్కుమార్ ఓ సీసాలో బంధించిన పామును సంచిలో పెట్టుకొని హాల్లోకి వచ్చారు.
తన కుర్చీ పక్కన ఆ సంచిని పెట్టుకోవడాన్ని ఏఈ హేమంత్ గమనించారు. దాన్ని బయటపెట్టి రావాలని కోరగా కౌన్సిలర్ నిరాకరించారు. ఈ సందర్భంగా అనిల్కుమార్ మాట్లాడుతూ గత ఐదేళ్లుగా తన వార్డులో ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఖాళీ స్థలాలు, మున్సిపల్ పాఠశాల ఆవరణలో పిచ్చిమొక్కలు పెరిగిపోయాయని, వాటిని తొలగించాలని ఎన్నిసార్లు అధికారులకు చెప్పినా పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు.