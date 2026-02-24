వెంటిలేటర్పై పులివెందుల.. జగన్ రెండు రోజుల పర్యటన కలిసొస్తుందా?
పులివెందుల ఒకప్పుడు వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి కంచుకోట. మూడు తరాల పాటు ఆ కుటుంబం స్థానిక రాజకీయాలపై ఆధిపత్యం చెలాయించింది. కానీ 2024 ఆగస్టులో అంతా మారిపోయింది. పులివెందుల, ఒంటిమిట్టలో జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు జరిగాయి. అప్పుడే వైఎస్ఆర్సీపీ, జగన్ రియాలిటీ చెక్ పెట్టారు. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ గెలిచింది. వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి హేమంత్ రెడ్డి డిపాజిట్ కోల్పోయారు.
మరీ ముఖ్యంగా, జగన్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయడానికి 74శాతం ఓటర్లు ఉన్నారు. జగన్కు ఈ భారీ దెబ్బ తర్వాత, టీడీపీ రాయలసీమలో తనను తాను బలోపేతం చేసుకుంటోంది. కరువు పీడిత రాయలసీమపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి, ఈ ప్రాంతాన్ని పునరుజ్జీవింపజేయడానికి నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, పరిశ్రమలను తీసుకువచ్చారు.
ఈ సందర్భంలో, జగన్ ఫిబ్రవరి 24 మంగళవారం నుండి రెండు రోజుల పాటు పులివెందులలో ఉంటారు. ఆయన తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో జరిగే ప్రజా దర్బార్లో పాల్గొని ప్రజల సమస్యలను స్వయంగా తెలుసుకుంటారు. ఫిబ్రవరి 25న ఆయన వేంపల్లిలోని నందిపల్లికి వెళ్లి దేవతా ప్రతిష్టాపనలో పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన భాకరపురం క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రజా దర్బార్ నిర్వహిస్తారు.
స్థానిక వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులను కూడా కలుస్తారు. ఆ తర్వాత ఆయన బెంగళూరులోని తన ప్యాలెస్కు తిరిగి వెళతారు. అయితే ప్రస్తుతం జగన్ ప్రజా దర్బార్ల ప్రభావం గురించి ప్రస్తుతం చర్చ సాగుతోంది. రాయలసీమ కరువుతో ప్రజలు నీరు కోరినప్పుడు, ఆయన ప్రభుత్వం సహాయం చేయడానికి రాలేదని వారు అంటున్నారు.
పులివెందుల గురించి చెప్పాలంటే, పులివెందులకు నీరు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు చేసింది టీడీపీయేనని టాక్ వస్తోంది. జగన్ ఎక్కడ ఉన్నాడని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ క్వాంటం కంప్యూటర్లు, రాయలసీమలో ఉద్యానవన పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడుతుంటే, జగన్ మిన్నకవుండిపోయారని.. కుప్పంలో, పునరుత్పాదక ఇంధన వనరులను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఈ ప్రాంతానికి పరిశ్రమలను తీసుకురావడం ద్వారా చంద్రబాబు తన నియోజకవర్గం రూపురేఖలను మార్చారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
ప్రజలను కలవడానికి మరియు వారి కోరికలు, ఆకాంక్షల గురించి తెలుసుకోవడానికి చంద్రబాబు మరియు భువనేశ్వరి కుప్పాన్ని క్రమం తప్పకుండా సందర్శిస్తున్నారు. ఇదే విధంగా జగన్ చంద్రబాబును అనుకరిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. పులివెందులలో జగన్ పర్యటన వెంటిలేటర్పై ఉన్న పార్టీకి ఈ చివరి నిమిషంలో జీవం పోస్తుందా లేదా అనేది తెలియాల్సి వుంది.