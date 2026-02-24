మేము ప్రతీది కలిసి పని చేస్తాం.. విడాకుల తర్వాత రాజ్ దొరకడం అదృష్టం: సమంత
సమంత రూత్ ప్రభు ప్రస్తుతం తన రాబోయే చిత్రం మా ఇంటి బంగారం విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఓ ఇంటర్వూలో భాగంగా సమంత తన భర్త రాజ్ నిడిమోరు గురించి మాట్లాడింది. రాజ్, నేను నిజంగా ప్రతిదీ కలిసి చేసే చిరాకు కలిగించే జంట అని సమంత చమత్కరించింది. తాము అన్నీ కలిసే చేస్తాం. కలిసి పనిచేస్తాం. కలిసి మ్యాచ్లు ఆడుకుంటాం. ఇది ఇకపై హనీమూన్ దశ అని నేను అనుకోను.
అలా ఉండటానికి చాలా సమయం గడిచిపోయిందని సమంత తెలిపింది. విడాకుల తర్వాత తాను పూర్తిగా కుంగిపోయానని, మళ్లీ ఇంకొకరిపై ఆధారపడతానని ఎప్పుడూ అనుకోలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. అయితే రాజ్ నిడిమోరు తన జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాతే తనలో ఎంతో సానుకూల మార్పు వచ్చిందని సమంత చెప్పుకొచ్చింది. తన మాజీ భర్త నాగ చైతన్యతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత తాను మళ్లీ ఇంకొకరి దగ్గరికి వెళ్తానని కానీ, మరొకరితో సన్నిహితంగా ఉంటానని కానీ కలలో కూడా ఊహించలేదని సమంత తెలిపింది.
రాజ్ వల్ల తాను మంచి నటిగా మారుతున్నానని ఆమె భావిస్తున్నట్లు కూడా చెప్పింది. ఈ జంట మొదట ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సీజన్ 2 సెట్స్లో కలుసుకున్నారు. సిటాడెల్తో కలిసి పనిచేశారు. తరచుగా వారు కలిసి కనిపించడంతో 2024లో వారి సంబంధం గురించి పుకార్లు వ్యాపించడం ప్రారంభించాయి.
గత సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న వారు వివాహం చేసుకున్నారు. తాజాగా నందిని రెడ్డి దర్శకత్వం వహించిన మా ఇంటి బంగారం మే 15న తెరపైకి వస్తుంది. ఇది రాజ్ సృష్టికర్తగా పనిచేస్తున్న యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది.