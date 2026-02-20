హెరిటేజ్ సంస్థపై ఆరోపణలు.. వీడియో విడుదల చేసిన నారా భువనేశ్వరి (video)
హెరిటేజ్ సంస్థపై వైసీపీ నాయకులు చేస్తున్న ఆరోపణలపై ఆ సంస్థ వైస్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నారా భువనేశ్వరి మండిపడ్డారు. ప్రతి పాడి రైతుకు సాధికారత కల్పించడమే హెరిటేజ్ లక్ష్యం అని నారా భువనేశ్వరి స్పష్టం చేశారు. రూ.4 కోట్లతో చిన్న సంస్థగా తమ ప్రయాణం ప్రారంభించామని, ఇప్పుడు రూ.4 వేల కోట్లకు పైగా విలువైన సంస్థగా ఎదిగామన్నారు. నాణ్యత విషయంలో ఎప్పుడూ రాజీ పడలేదని చెప్పారు.
ఈ ఉత్పత్తిపై చూసిందే నమ్మండి అంటూ సోషల్ మీడియాలో వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఢిల్లీ హైకోర్టు హెరిటేజ్ గ్రూప్ పై వైఎస్ఆర్సీపీ చేసిన తప్పుడు ఆరోపణలను తోసిపుచ్చుతూ తీర్పు ఇచ్చిన విషయాన్ని ఆమె గుర్తు చేశారు. తన సంస్థ అనుసరించే పారదర్శకత నాణ్యత నియంత్రణ గురించి మాట్లాడే వీడియోను విడుదల చేశారు.
ఇది ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ అని, హెరిటేజ్ కుటుంబంలోని ఎవరైనా నాణ్యతపై ఎప్పుడూ రాజీపడరని ఆమె అన్నారు. రైతులతో వారు పంచుకున్న బంధాల గురించి, ఉత్పత్తి ప్రతి దశలో నిపుణులచే వారు ఎలా మార్గనిర్దేశం చేయబడతారో కూడా ఆమె మాట్లాడారు. భువనేశ్వరి వీడియో ప్రజల పట్ల కుటుంబానికి ఉన్న నిబద్ధతను చూపిస్తుంది.