Nara Bhuwaneshwari: నిమ్మకూరు పర్యటనలో సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరి
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి శుక్రవారం కృష్ణా జిల్లాలోని నిమ్మకూరులో పర్యటించారు. ఈ పర్యటనలో, సమీప గ్రామాలలో సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆమె శంకుస్థాపన చేశారు. నాబార్డ్ సహకారంతో రూ.6కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న 30 పడకల ఆసుపత్రికి ఆమె భూమిపూజ చేశారు. రూ.3.5 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో నిర్మించనున్న బాలుర వసతి గృహానికి కూడా ఆమె శంకుస్థాపన చేశారు.
ఈ సందర్భంగా సభను ఉద్దేశించి భువనేశ్వరి మాట్లాడుతూ, విద్యార్థులు సమాజానికి, దేశానికి నాయకత్వం వహించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని అన్నారు. పాఠశాల విద్య పూర్తికాకముందే పిల్లలు తమకు స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం నేర్చుకోవాలని చెప్పారు.
తన బాల్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ, వేసవి సెలవుల్లో తాను నిమ్మకూరుకు వచ్చేదానినని భువనేశ్వరి చెప్పారు. సినిమాలు చూడటానికి ఆర్టీసీ బస్సులో పామర్రుకు వెళ్లిన జ్ఞాపకాలను ఆమె పంచుకున్నారు. దీనికి ప్రేక్షకుల నుండి మంచి స్పందన లభించింది.
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. స్థానికుల అవసరాలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, జిల్లా కలెక్టర్కు తెలియజేస్తానని భువనేశ్వరి హామీ ఇచ్చారు.
నిమ్మకూరు తన దివంగత తండ్రి ఎన్టీ రామారావు స్వగ్రామం కావడంతో, ఆ గ్రామంతో భువనేశ్వరికి ఉన్న భావోద్వేగ అనుబంధం అందరికీ తెలిసిందే. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ఆమె కుమారుడు నారా లోకేష్ రూపొందించిన అభివృద్ధి ప్రణాళికలో ఆమె చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
2024లో చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, భువనేశ్వరి మరింతగా ప్రజా బాధ్యతలను స్వీకరించారు. ఆసుపత్రులు మరియు విద్యా కార్యక్రమాల ద్వారా ఆమె చేస్తున్న కృషి, సామాన్య పౌరులను నేరుగా ప్రభావితం చేసే రంగాలపై ఆమె దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తుంది.