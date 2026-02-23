కల్తీ పాలు సేవించి నలుగురు మృతి.. వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
రాజమహేంద్రవరంలో కల్తీ పాలు సేవించి నలుగురు మరణించగా, మరికొందరు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న విషాద సంఘటనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఆయన సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ, ఆసుపత్రిలో చేరిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించారు.
ఆహార భద్రత అమలులో నిర్లక్ష్యం ప్రజా జీవితాలను ప్రమాదంలో పడేస్తోందని వైఎస్ జగన్ పేర్కొన్నారు. కల్తీకి కారణమైన వారిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇటువంటి సంఘటనలు పర్యవేక్షణ, నియంత్రణ యంత్రాంగాలలో తీవ్రమైన లోపాలను ప్రతిబింబిస్తాయని చెప్పారు.
ఇలాంటి విషాదాలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకోవడానికి తక్షణ దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పట్టుబట్టారు. బాధిత వ్యక్తులందరికీ సాధ్యమైనంత ఉత్తమమైన వైద్య సంరక్షణను నిర్ధారించడం ద్వారా పరిస్థితిని త్వరగా నియంత్రించాలని, వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిశితంగా పరిశీలించాలని, అవసరమైతే, సమగ్ర చికిత్స కోసం నిపుణులైన వైద్య బృందాలను నియమించాలని జగన్ ఆరోగ్య శాఖను కోరారు.
ఆహార భద్రతా తనిఖీలను బలోపేతం చేయడానికి మరియు పాలు వంటి ముఖ్యమైన వస్తువులపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడానికి అత్యవసర పరిపాలనా జోక్యం కోసం ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఇకపోతే.. గత రెండు రోజుల్లో నలుగురు మరణించారు. దీనికి కారణం పాల కల్తీ అని అనుమానిస్తున్నారు.
ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ఆదివారం రాత్రి నుండి ఇద్దరు మరణించారు. వారిని ఎస్. శేషగిరిరావు (72) మరియు రాధా కృష్ణమూర్తి (74) గా గుర్తించారు. అనారోగ్యం పాలైన వారిలో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం. బాధితులందరూ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని రాజమండ్రి (రాజమహేంద్రవరం) నగరంలోని లాలా చెరువు, చౌదేశ్వరి నగర్ ప్రాంతాలకు చెందినవారు.
ఫిబ్రవరి 15 నుండి కనీసం 14 మంది అనురియా లక్షణాలతో వివిధ ఆసుపత్రులలో చేరారు. వారిలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు సభ్యులు ఉన్నారు. బాధిత కుటుంబాలన్నింటికీ పాల విక్రేత ఒకేలా ఉండటంతో, ఆరోగ్య అధికారులు పాల కల్తీ ఫలితంగా అనురియా వచ్చిందని అనుమానిస్తున్నారు.