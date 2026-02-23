సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026
సెల్వి
సోమవారం, 23 ఫిబ్రవరి 2026 (11:13 IST)

Taapsee Pannu: బాలీవుడ్‌లో క్లీవేజ్ చూపిస్తే.. సౌత్‌లో నాభిపైనే ఫోకస్ చేస్తారు.. తాప్సీ

Tapsee pannu
ప్రముఖ హీరోయిన్ తాప్సీ దక్షిణాది సినీ ఇండస్ట్రీపై చేసిన కామెంట్లు సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక్కో చోట ఒక్కోలా హీరోయిన్ల శరీర భాగాలను హైలైట్ చేస్తారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా హిందీ సినిమాల్లో క్లీవేజ్ చూపిస్తే, సౌత్ సినిమాల్లో మాత్రం నాభి పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతారని ఆమె అన్నారు. 
 
ఈ కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. అస్సీ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా తాప్సీ మాట్లాడుతూ.. తన కెరీర్ మొదట్లో తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను కూడా తాప్సీ బయటపెట్టారు. కొన్ని పాటల షూటింగ్ సమయంలో తనను ప్యాడెడ్ బ్రాలు వేసుకోమని పరోక్షంగా ఒత్తిడి చేసేవారని ఆమె చెప్పారు. 
 
ఈ విషయాన్ని దర్శకులు నేరుగా చెప్పకుండా వారి అసిస్టెంట్ల ద్వారా చెప్పించేవారని, అది తనకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం అందం కోసం హీరోయిన్లపై ఇలాంటి ఒత్తిడి తీసుకురావడం సరైనది కాదని తాప్సీ తెలిపారు.

కన్నబిడ్డకు నిద్రమాత్రలిచ్చి.. ప్రియుడితో అత్యాచారం చేయించింది..

కన్నబిడ్డకు నిద్రమాత్రలిచ్చి.. ప్రియుడితో అత్యాచారం చేయించింది..వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తుందని కన్నతల్లి అకృత్యానికి పాల్పడింది. భర్త సెక్యూరిటీ పనిచేస్తూ వారానికి ఒకసారి మాత్రమే ఇంటికి వస్తుండటంతో, నిందితురాలైన తల్లి దక్షిణామూర్తి (50) అనే వ్యక్తితో సంబంధం పెట్టుకుంది. దీనిని కుమార్తె వ్యతిరేకించడమే ఆమె చేసిన పాపమైంది. గత నెల 3వ తేదీన కుమార్తెకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో, తల్లి ఆమెకు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చింది.

Nepal bus crash: ఖాట్మండు బస్సు ప్రమాదం.. నదిలో పడిపోవడం 17మంది మృతి

Nepal bus crash: ఖాట్మండు బస్సు ప్రమాదం.. నదిలో పడిపోవడం 17మంది మృతిఖాట్మండులో బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పశ్చిమ పోఖారా నుండి రాజధాని ఖాట్మండుకు వెళ్తున్న బస్సు సోమవారం తెల్లవారుజామున ధాడింగ్ సెంట్రల్ జిల్లాలోని త్రిశూలి నదిలోకి పడిపోవడంతో కనీసం 17 మంది మరణించారని ధాడింగ్ జిల్లా పరిపాలన కార్యాలయంలోని సీనియర్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.

తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన.. ఏపీ అంతటా వర్షాలు

తెలుగు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన.. ఏపీ అంతటా వర్షాలుతెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం రాబోయే మూడు రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం వుందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఈ అల్పపీడన ప్రభావంతో రాబోయే 48 గంటల్లో ఈశాన్య దిశగా మారే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, తమిళనాడు నుండి మహారాష్ట్ర వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి ఆంధ్రప్రదేశ్‌పై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతోంది.

మహిళకు చేసిన గాయాన్ని నాకిన పెంపుడు శునకం.. కాళ్లు చేతులు కోల్పోయింది.

మహిళకు చేసిన గాయాన్ని నాకిన పెంపుడు శునకం.. కాళ్లు చేతులు కోల్పోయింది.బ్రిటన్‍కు చెందిన భారత సంతతికి చెందిన ఓ మహిళ జీవితంలో ఊహించని విషాదం నెలకొంది. ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న శునకం.. మహిళకు అయిన గాయాన్ని నాకడంతో ఆమె సెప్సిస్ అనే వ్యాధి బారిపడింది. దీంతో ఆమె రెండు చేతులు, రెండు కాళ్లు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన పెంపుడు జంతువుల యాజమానులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.

నిరుపేద కుమ్మరికి రూ.1.25 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీస్

నిరుపేద కుమ్మరికి రూ.1.25 కోట్ల జీఎస్టీ నోటీస్ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని రాయబరేలీలో నిరుపేద కుమ్మరికి ఎవరూ ఊహించని షాక్ తగిలింది. మట్టి కుండలు విక్రయిస్తూ జీవనం సాగించే ఆయనకు ఏకంగా రూ.1.25 కోట్లకు జీఎస్టీ నోటీసును అధికారులు పంపించారు. ఈ నోటీసు చూసిన ఆ కుమ్మరి లబోదిబోమంటూ తలలు పట్టుకున్నారు.

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

బొప్పాయి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఔషధ గుణాలను కలిగి వున్న బొప్పాయిలో ఆపిల్, జామ, అరటి, అనాస లాంటి పండ్లలో కంటే కెరోటిన్ అనే పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. అంతేగాకుండా, మానవ శరీరానికి కావలసిన ఎన్నో పోషకత్వాలూ దీంట్లో ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బాగా పండిన బొప్పాయిలో కెరోటిన్ చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లభిస్తుంది కాబట్టే, వైద్యులు దీనిని ఆరోగ్య ఫలాల జాబితాలోకి చేర్చారు. బొప్పాయి తింటుంటే జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. చక్కెర శాతం తక్కువ ఉండటం వల్ల చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఎంపిక. బొప్పాయి పండు తింటే స్థూలకాయం తగ్గిపోవడమే కాకుండా, షుగర్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. బొప్పాయిలోని లైకోపీన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించగలదని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి.

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

కాలేయానికి మేలు చేసే పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?ఆయుర్వేదంలో పసుపు, ఉసిరికి ప్రత్యేక స్థానం వుంటుంది. ఈ రెండింటిలోని ఔషధీయ గుణాలు పుష్కలం కనుక వీటిని కలిపి తయారు చేసిన రసం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పలు అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు కలిపిన ఉసిరి రసం కాలేయం, లిపిడ్ జీవక్రియ పనితీరుకు మేలు చేస్తుంది. రక్త ప్రసరణ, మంచి చర్మ సౌందర్యాన్ని, హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుస్తుంది. ఎర్ర రక్త కణాల ఏర్పాటుకి, శరీరంలో ఆక్సిజన్ బదిలీని ప్రోత్సహిస్తుంది ఇందులోని మాంగనీస్, ఎముకలు, కీళ్ళు, బంధన కణజాలాల మంచి స్థితిని నిర్వహిస్తుంది.

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?

మంచి కోడిగుడ్లు, మంచి పాలు వెతుక్కోవాల్సి వస్తోంది, ఎందుకంటే?ఇదివరకటి రోజుల్లో కోళ్లు గంపలు లేదా గూళ్లలో గుడ్లు పెట్టేవి. అవి తినే ఆహారం కూడా సహజసిద్ధమైనది కావడంతో కోడిగుడ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యకరంగా వుండేది. ఇప్పుడంతా కల్తీమయం అయిపోయింది. కల్తీ కోడిగుడ్లు వచ్చేసాయి. వాటిని తింటే లేనిపోని వ్యాధులు తగులుకుంటాయి. అలాగే పాలు కూడా. పశువులకు ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చి తీస్తున్నారట. కొన్నిచోట్లయితే పావు లీటరు పాలలో ముప్పావు లీటరు కల్తీ పాలు కలిపి అమ్మేస్తున్నారట. కనుక ఇలాంటి పాలు తాగితే పరిస్థితి వేరే చెప్పక్కర్లేదు.

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరం

బైపాస్ సర్జరీ శాశ్వత పరిష్కారం కాదు, కొత్త బ్లాకేజీలపై అప్రమత్తత అవసరంబైపాస్ సర్జరీ (CABG) చేయించుకున్న తర్వాత గుండె సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయని భావించడం ప్రమాదకరమని, కాలక్రమేణా కొత్త బ్లాకేజీలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నందున నిరంతర వైద్య పర్యవేక్షణ తప్పనిసరి అని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ గుండె నిపుణులు వెల్లడించారు. తాజాగా అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడికి 17 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ గుండె రక్తనాళాల్లో తీవ్రమైన బ్లాకేజీలు ఏర్పడిన కేసును విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన సందర్భంగా ఈ వివరాలు తెలియజేశారు. 2008లో ట్రిపుల్ వెసెల్ బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగి ఇటీవల తీవ్రమైన ఛాతీ నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందితో మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో చేరారు.

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్

మెరుగైన శ్వాసకోశ ఆరోగ్యం కోసం పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్హైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తోన్న, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత లైఫ్-సైన్సెస్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా సరసమైన ఆసిలేటింగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్‌పిరేటరీ ప్రెజర్(ఓపిఈపి) పరికరం, పిపెయిర్‌ను విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. సిఓపిడి, ఆస్తమా మరియు బ్రోన్కియెక్టాసిస్ ఉన్న రోగులలో ప్రభావవంతమైన రీతిలో శ్లేష్మ తొలగింపుకు మద్దతు ఇవ్వడానికి, ముక్కు దిబ్బడను తొలగించడానికి, శ్వాసను మెరుగుపరచడానికి రూపొందించబడిన 3-నిరోధక వ్యవస్థను ఇది కలిగి ఉంటుంది. పిపెయిర్ అనేది పేటెంట్ పొందిన డిజైన్‌తో కూడిన వినూత్నమైన, ఔషధ రహిత, హ్యాండ్‌హెల్డ్ పరికరం.
Webdunia
