Uday kiran Wife: ఉదయ్ కిరణ్ భార్య విషిత ఏం చేస్తున్నారంటే?
తెలుగులో ఉదయ్ కిరణ్ నటించిన మొదటి సినిమా చిత్రం అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది. ఇక ఆ తర్వాత వరుసగా నువ్వు నేను, మనసంతా నువ్వే చిత్రాలతో విజయాలు అందుకుని హ్యాట్రిక్ హీరోగా నిలిచాడు. ఇక టాలీవుడ్లో క్రేజీ స్టార్గా ఎదిగిన ఉదయ్ కిరణ్.. అప్పట్లో అమ్మాయిల డ్రీమ్ బాయ్గా ఉండేవాడు.
ఈ క్రమంలో ఉదయ్కి చిరంజీవి కూతురు సుస్మితతో ఎంగేజ్మెంట్ జరగడం, ఆ వెంటనే ఏమైందో తెలీదు కానీ అది క్యాన్సిల్ కూడా కావడం చకచకా జరిగిపోయాయి. అనంతరం ఉదయ్ కిరణ్ మళ్లీ తన కెరీర్పై దృష్టి పెట్టాడు. ఆ తర్వాత ఈ హీరో కలుసుకోవాలని, శ్రీరామ్, హోలీ, నీ స్నేహం, నీకు నేను నాకు నువ్వు, ఔనన్నా కాదన్నా సినిమాల వరకు బానే హిట్టయ్యాయి.
కానీ ఆ తర్వాతే ఉదయ్ కిరణ్ని వరుసగా పరాజయాలు వెంటాడాయి. ఇక అదే సమయంలో ఉదయ్ కిరణ్ సాఫ్ట్వేర్ అయిన విషితని 2012లో వివాహం చేసుకున్నాడు. సినిమాలు ప్లాప్ అవడం, ఇంట్లో ఖర్చులు, హిట్స్ రావట్లేదన్నా మానసిక వేదనతో 2014లో ఉదయ్ కిరణ్ ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భర్త మరణంతో విషిత ఒంటరైపోయింది.
భర్త మరణం తర్వాత ఇప్పటి వరకు మరో పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా విషిత ఒంటరిగానే ఉంటుంది. పెళ్లికి ముందు నుంచే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తున్న విషిత.. ప్రస్తుతం ఫేస్బుక్ లాంటి పెద్ద సంస్థలో ఉద్యోగాన్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది. తాను ఇష్టంగా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త దూరం కావడంతో కుమిలిపోయిన ఆమె.. ఈ జీవితాన్ని ప్రస్తుతం ఉదయ్కే అంకితం చేసింది.