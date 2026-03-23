ఏపీ వాసులకు చేదు వార్త... పిడుగులతో కూడిన వర్షం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చేదు వార్త చెప్పింది. రాబోయే రోజుల్లో నాలుగు రోజుల పాటు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. అదేసమయంలో పగటి, రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి కారణంగా ఈ వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. వర్షంతో పాటు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు కూడా వీస్తాయని అంచనా వేశారు.
రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రకారం.. సోమవారం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్, ఏలూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. అలాగే పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోనూ వర్షాలకు ఆస్కారం ఉంది. ఆదివారం పోలవరం, ఏలూరు, విశాఖపట్నం సహా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవడంతో వాతావరణం కాస్త చల్లబడింది.
అయితే వర్షాలు కురిసినప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు మరో 2 నుంచి 3 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో గాలిలో తేమ శాతం పెరిగి ఉక్కపోత మరింత అధికమవుతుందని తెలిపారు. పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు, పశువుల కాపరులు చెట్ల కింద ఆశ్రయం పొందవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయటకు వెళ్లేవారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది.