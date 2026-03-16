సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (13:12 IST)

Kuldeep Yadav: చిన్ననాటి స్నేహితురాలిని పెళ్లాడిన కుల్దీప్ యాదవ్

Kuldeep Yadav
భారత క్రికెట్ జట్టు స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు వంశిక చద్దాను శనివారం అందమైన కొండ పట్టణం ముస్సోరీలో జరిగిన ప్రైవేట్ వేడుకలో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత హృదయపూర్వక పోస్ట్‌ను పంచుకున్నాడు. వివాహం తర్వాత తన మొదటి పోస్ట్‌లో, కుల్దీప్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వేడుక నుండి చిత్రాలను పంచుకున్నాడు. ఈ వేడుకలకు తిలక్ వర్మ, రింకు సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, సురేష్ రైనాతో సహా అనేక మంది ప్రస్తుత మరియు మాజీ క్రికెటర్లు హాజరయ్యారు.
 
కుల్దీప్, వంశిక వివాహం వెల్కమ్‌హోటల్ ది సావోయ్‌లో జరిగింది. ఇది అతిథులు, వేడుకలకు వసతి కల్పించడానికి చాలా రోజులు కేటాయించబడిందని సమాచారం. గత సంవత్సరం వారి ప్రైవేట్ నిశ్చితార్థం తర్వాత, జంట వేడుకల నుండి ఫోటోలు మరియు వీడియోలతో సోషల్ మీడియా నిండిపోయింది. ఒక వైరల్ క్లిప్‌లో, కుల్దీప్, వంశిక చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. పైరోటెక్నిక్‌లు నేపథ్యంలో వెలిగిపోతున్నాయి.
 
సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం అవుతున్న ఫోటోలు, వీడియోలు శుక్రవారం జరిగిన రంగురంగుల సంగీత వేడుక యొక్క సంగ్రహావలోకనాలను అందించాయి. క్రికెట్ దిగ్గజాలు రైనా మరియు చాహల్ షేర్ చేసిన చిత్రాలలో, వధూవరులు సమన్వయంతో కూడిన సాంప్రదాయ దుస్తులలో కనిపించారు. అవి ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అయ్యాయి. 
 
శనివారం ముస్సోరీకి చేరుకున్న తిలక్, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌లైన ముంబై ఇండియన్స్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించే రాబోయే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభించే ముందు వివాహాన్ని ఆస్వాదిస్తానని ముందుగా చెప్పాడు.

నా భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే.. నెలకు రూ.85వేలు అద్దె చెల్లించాల్సిందేథాయ్‌లాండ్‌లో ఒక వింతైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. తనను మోసం చేసిన భర్తకు తగిన గుణపాఠం చెప్పింది. తన భర్తతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళకు కూడా షాకిచ్చింది. తన భర్తతో అఫైర్ కొనసాగించాలంటే..తన భర్తకు అద్దెగా దాదాపు రూ.85వేలు అద్దె ఇవ్వాలని షరతు పెట్టింది.

అమెరికాలో గుండెపోటుతో మృతి చెందిన వరంగల్ వ్యక్తిఅమెరికాలో వరంగల్ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. వరంగల్‌కు చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ తాడిపత్రి రాకేష్ (40), ఆదివారం సాయంత్రం అమెరికాలో గుండెపోటుతో మరణించినట్లు ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందింది. రాకేష్ తన ఉద్యోగ నిమిత్తం గత పదేళ్లుగా అమెరికాలో నివసిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి వర్జీనియా రాష్ట్రంలో ఉంటున్నారు.

Thunderstorms: ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలుఉగాది పండుగ వరకు తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శనివారం నాడు మరాఠ్వాడా నుండి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు విస్తరించిన ద్రోణి, ప్రస్తుతం సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో, మరాఠ్వాడా నుండి అంతర్గత కర్ణాటక మీదుగా ఉత్తర తమిళనాడు వరకు విస్తరించి ఉన్నట్లు ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.

Donald Trump: కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి నకిలీ చిత్రాలు.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ఇరాన్‌లో యుద్ధానికి సంబంధించి మీడియా సంస్థలు తప్పుడు సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆరోపించారు. కృత్రిమ మేధస్సును ఉపయోగించి ఇరాన్ రూపొందించిన నకిలీ చిత్రాలు, వీడియోలను మీడియా వ్యాప్తి చేస్తోందని ట్రంప్ ఆరోపించారు. ఏఐ చాలా ప్రమాదకరమైనది కావచ్చు. దానితో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో పోస్టు చేశారు. ఏఐ వ్యాపించిన నకిలీ వార్తలను వ్యాప్తి చేయడానికి ఇరాన్‌తో దగ్గరి సమన్వయం ఉన్నట్లు ఆధారాలు లేకుండా పాశ్చాత్య మీడియా అవుట్‌లెట్‌లు ఆరోపించాయి.

చైన్ స్నాచింగ్.. రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలు సీజ్చైన్ స్నాచింగ్ కేసులు ప్రస్తుతం పెరుగుతున్నాయి. కర్నూలు పోలీసులు వరుస మోటార్‌సైకిల్ దొంగతనాలకు సంబంధించి, ఒక మైనర్‌తో సహా ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి, సుమారు రూ.7లక్షల విలువైన ఏడు ద్విచక్ర వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నగరంలోని మార్కెట్ యార్డు, ఒక దుకాణం వద్ద తాము నిలిపి ఉంచిన మోటార్‌సైకిళ్లు చోరీకి గురయ్యాయని ఇద్దరు బాధితులు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ అరెస్టులు జరిగాయి.

Raashi Khanna: ఆయన ప్రతి మాటలో విలువ ఉంటుంది, మహేష్ బాబు తో కూడా నటించాలనుంది : రాశి ఖన్నాపవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. ఇందులో రాశీఖన్నా ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చిందో చెబుతూ, సోమవారంనాడు పలు విషయాలు తెలియజేసింది. షూటింగ్ కొంత భాగం జరుగుతుండగా నన్ను ఓ కేరెక్టర్ లో అనుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పలేదు. కేవలం కేరెక్టర్ తీరు చెప్పారు. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అనగానే ఇంకేమి మాట్లాడకుండా నటించడానికి ఒప్పుకున్నానని రాశి ఖన్నా అన్నారు. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల కూడా నటించింది. అయితే మా ఇద్దరి మధ్య సన్నివేశాలు ఏమీ వుండవని నా పాత్ర పూర్తి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ గా వుంటుందని అన్నారు.

Nabha Natesh: నాగబంధం శైలిలో నమో రే పాటకు క్లాసిక్ నృత్యతో ఆకట్టుకున్న నభా నటేష్ మరియు దక్ష నాగర్కర్'నాగబంధం' నుంచి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన “నమో రే” పాట విడుదలైంది. దర్శకుడు అభిషేక్ నామా ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కిషోర్ అన్నపరెడ్డి, నిషిత నాగిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం భారతీయ సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికత, కళాత్మక సంపదను ప్రతిబింబించేలా రూపొందుతోంది.

Harish Shankar: ఖుషికి కొనసాగింపు అనుకున్నాం కానీ కారణాలవల్ల ఉస్తాద్ కథ మార్చాం : హరీష్ శంకర్'గబ్బర్ సింగ్' తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, టీజర్, ట్రైలర్ విశేషంగా ఆకట్టుకొని సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడేలా చేశాయి. అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, మాస్ సినిమాకు కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వడానికి ఉగాది కానుగా మార్చి 19వ తేదీన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనుంది.

PawanKalyan: నాది మిమ్మల్ని ప్రేమించే గోత్రం, సేవ చేసే నక్షత్రం : పవన్ కళ్యాణ్పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా కథానాయికలు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్ స్వరకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్. తమన్ నేపథ్య సంగీతం అందిస్తున్నారు. మార్చి 19వ తేదీన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర బృందం ఆదివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ లోని పోలీస్ గ్రౌండ్స్ లో ప్రీ రిలీజ్ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించింది.

Anushka Shetty: స్వీటీ అనుష్క శెట్టి పెళ్లి చేసుకుంటుందా?స్వీటీ అనుష్క శెట్టి చుట్టూ పెళ్లి పుకార్లు కొత్తేమీ కాదు. చాలా సంవత్సరాలుగా, ఆమె పెళ్లి గురించి మీడియాలో తరచుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో జర్నలిస్టులు అనుష్కను వివాహం గురించి అడిగినప్పుడల్లా, ఆమె ఎప్పుడూ వివాహ ప్రణాళికలను స్పష్టంగా ధృవీకరించలేదు. నటి త్వరలో వివాహం చేసుకోవచ్చునని టాక్ వస్తోంది. అనుష్క తన కుటుంబంతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పంచుకునే ఒక ఫేమస్ పారిశ్రామికవేత్త కుమారుడిని వివాహం చేసుకోవాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ పుకార్లు మరింత సంచలనం కావడానికి మరొక కారణం అనుష్క ప్రస్తుత జీవనశైలి.
