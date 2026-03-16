Kuldeep Yadav: చిన్ననాటి స్నేహితురాలిని పెళ్లాడిన కుల్దీప్ యాదవ్
భారత క్రికెట్ జట్టు స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు వంశిక చద్దాను శనివారం అందమైన కొండ పట్టణం ముస్సోరీలో జరిగిన ప్రైవేట్ వేడుకలో వివాహం చేసుకున్న తర్వాత హృదయపూర్వక పోస్ట్ను పంచుకున్నాడు. వివాహం తర్వాత తన మొదటి పోస్ట్లో, కుల్దీప్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వేడుక నుండి చిత్రాలను పంచుకున్నాడు. ఈ వేడుకలకు తిలక్ వర్మ, రింకు సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్, సురేష్ రైనాతో సహా అనేక మంది ప్రస్తుత మరియు మాజీ క్రికెటర్లు హాజరయ్యారు.
కుల్దీప్, వంశిక వివాహం వెల్కమ్హోటల్ ది సావోయ్లో జరిగింది. ఇది అతిథులు, వేడుకలకు వసతి కల్పించడానికి చాలా రోజులు కేటాయించబడిందని సమాచారం. గత సంవత్సరం వారి ప్రైవేట్ నిశ్చితార్థం తర్వాత, జంట వేడుకల నుండి ఫోటోలు మరియు వీడియోలతో సోషల్ మీడియా నిండిపోయింది. ఒక వైరల్ క్లిప్లో, కుల్దీప్, వంశిక చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. పైరోటెక్నిక్లు నేపథ్యంలో వెలిగిపోతున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం అవుతున్న ఫోటోలు, వీడియోలు శుక్రవారం జరిగిన రంగురంగుల సంగీత వేడుక యొక్క సంగ్రహావలోకనాలను అందించాయి. క్రికెట్ దిగ్గజాలు రైనా మరియు చాహల్ షేర్ చేసిన చిత్రాలలో, వధూవరులు సమన్వయంతో కూడిన సాంప్రదాయ దుస్తులలో కనిపించారు. అవి ఆన్లైన్లో వైరల్ అయ్యాయి.
శనివారం ముస్సోరీకి చేరుకున్న తిలక్, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్లైన ముంబై ఇండియన్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించే రాబోయే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభించే ముందు వివాహాన్ని ఆస్వాదిస్తానని ముందుగా చెప్పాడు.