తల్లిదండ్రులపై ప్రేమంటే ఇలా వుండాలి.. వీడియో వైరల్
తల్లిదండ్రులపై ప్రేమంటే ఇలా వుండాలనే విధంగా ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడి.. కన్నవారిని మరిచిపోయే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. అంతేగాకుండా తల్లిదండ్రులు పక్కనే వున్నా పట్టించుకోని వారు చాలామందినే వున్నారు. అయితే తాజా వీడియో తన తల్లిదండ్రులను ఓ కుమారుడు విమానం ఎక్కించాడు.
Parents
తల్లిదండ్రులపై తన ప్రేమకు హద్దుల్లేవని నిరూపించాడు. కొందరు తమ తల్లిదండ్రుల బట్టలు, మాట్లాడే తీరు వల్ల వారిని నలుగురిలో పరిచయం చేయడానికి ఇష్టపడరు.
కానీ ఈ కుమారుడు తన తల్లిదండ్రుల కోసం విమాన ప్రయాణం ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ సందర్భంగా ఆ తల్లిదండ్రుల సంతోషాన్ని వీడియో ద్వారా సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశాడు. సాధారణ దుస్తులు, అలవాటైన సంచులతో ప్రయాణించడం మనసులను హత్తుకుంటోంది.
A beautiful video on the internet today. ???????? Proud Son Making their Parents Proud. ???? https://t.co/zE5eSM4gQG— Filmyscoops (@Filmyscoopss) November 17, 2026