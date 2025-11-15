శనివారం, 15 నవంబరు 2025
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 15 నవంబరు 2025 (15:28 IST)

ఈడెన్ గార్డెన్స్ టెస్ట్ మ్యాచ్ : భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు 189 ఆలౌట్

team india
కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్స్‌ వేదికగా భారత్‌, సౌతాఫ్రికా జట్ల మధ్య మొదటి మ్యాచ్‌ జరుగుతోంది. 37/1 ఓవర్‌నైట్‌ స్కోర్‌తో ఇన్నింగ్స్‌ ప్రారంభించిన టీమ్‌ఇండియా ఇన్నింగ్స్‌.. 62.2 ఓవర్లలో 189 పరుగుల వద్ద ముగిసింది. దీంతో 30 పరుగుల స్వల్ప ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. భారత బ్యాటర్లలో కేఎల్‌ రాహుల్‌ 119 బంతుల్లో, 4 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌ సాయంతో 39 పరుగులు చేసి టాప్‌స్కోరర్‌గా నిలిచాడు.

వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌ 89 బంతుల్లో, 2 ఫోర్లు, 1 సిక్స్‌ సాయంతో 29 పరుగులు, రిషభ్ పంత్‌ 24 బంతుల్లో, 2 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు 27 రన్స్, రవీంద్ర జడేజా 45 బంతుల్లో, 3 ఫోర్లతో 27 రన్స్ చొప్పున చేశారు. అయితే, వీరంతా తమకు లభించిన ఆరంభాలను పెద్ద స్కోర్లుగా మలచలేకపోయారు. యశస్వి జైస్వాల్‌ (12), ధ్రువ్‌ జురేల్‌ (14) విఫలమయ్యారు. వరుసగా వికెట్లు పడటంతో టీమ్‌ఇండియా భారీ ఆధిక్యాన్ని సాధించే అవకాశం కోల్పోయింది.
 
భారత ఇన్నింగ్స్‌కు కీలకమైన సమయంలో శుభ్‌మన్‌ గిల్‌ (4 నాటౌట్) గాయపడ్డాడు. సైమన్‌ హార్మర్‌ బౌలింగ్‌లో అతడు స్వీప్‌ షాట్‌ ఆడాడు. ఈ ప్రయత్నంలో మెడ కండరాలు పట్టేయడంతో గిల్‌ తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. కేవలం మూడు బంతులు ఎదుర్కొన్న అతడు రిటైర్డ్‌ ఔట్‌గా వెనుదిరిగాడు. ఈ పరిణామం కూడా భారత జట్టు ఆధిక్యం మీద ప్రభావం చూపింది. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో సైమన్ హార్మర్ 4, మార్కో జాన్సెన్‌ 3, కేశవ్‌ మహరాజ్‌, కోర్బిన్‌ బోష్‌ తలో వికెట్‌ తీసుకున్నారు.
 
మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లో దక్షిణాఫ్రికా జట్టు 159 పరుగులకు ఆలౌటైన విషయం తెలిసిందే. ఓపెనర్‌ ఐదెన్‌ మార్‌క్రమ్‌ (31) టాప్‌ స్కోరర్‌. ర్యాన్‌ రికెల్టన్‌ (23), వియాన్‌ ముల్డర్‌ (24), టోనీ డి జోర్జీ (24) ఫర్వాలేదనిపించారు. టెంబా బవుమా (3) బ్యాటింగ్‌లో విఫలమయ్యాడు. భారత బౌలర్లలో బుమ్రా (5/27) ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. మహ్మద్ సిరాజ్ 2, కుల్‌దీప్ యాదవ్ 2, అక్షర్ పటేల్ ఒక వికెట్ తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు.  

న్యాయం చేయాలంటూ డిఐజిని కలిసేందుకు పరుగులు తీసిన అత్యాచార బాధితురాలు (video)

న్యాయం చేయాలంటూ డిఐజిని కలిసేందుకు పరుగులు తీసిన అత్యాచార బాధితురాలు (video)తనపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ నిందితులు పరారీలో వున్నారనీ, వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసేందుకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదంటూ డీఐజికి ఫిర్యాదు చేసేందుకు అత్యాచార బాధితురాలు ప్రయత్నం చేసింది. ఐతే ఆమె ప్రయత్నాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బులంద్షహార్ ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకున్నది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బులంద్షహార్లో ఓ యువతిపై కొందరు కామాంధులు అత్యాచారం చేసారు. వారిపై బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. కంప్లైంట్ అయితే తీసుకున్నారు కానీ నిందితులను పోలీసులు ఇప్పటివరకూ అరెస్ట్ చేయలేదు.

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఖాతా తెరిచిన బీఎస్పీ.. అదీ కూడా 30 ఓట్ల మెజార్టీతో..

బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : ఖాతా తెరిచిన బీఎస్పీ.. అదీ కూడా 30 ఓట్ల మెజార్టీతో..బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు శుక్రవారం వెలువడ్డాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఎన్డీయే కూటమి ఏకంగా 202 సీట్లను కైవసం చేసుకుని మరోమారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. ముఖ్యమంత్రిగా నితీశ్ కుమార్ మళ్లీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అయితే, ఈ ఎన్నికల్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ (బీఎస్పీ) ఖాతా తెరిచింది. ఒక్క సీటు గెలుచుకుని విజయభేరీ మోగించింది. ఆ గెలుపు కూడా కేవలం 30 ఓట్ల తేడాతో దక్కడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.

సీఐఐ సదస్సులో రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు : సీఎం చంద్రబాబు

సీఐఐ సదస్సులో రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు : సీఎం చంద్రబాబువైజాగ్ వేదికగా జరుగుతున్న సీఐఐ సదస్సులో ఇప్పటివరకు రూ.13 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, గడిచిన 18 నెలల్లోనే రూ.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని వెల్లడించారు.

ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ట దిగజారిపోతోంది.. బీహార్ ఫలితాలు అందరికీ ఓ పాఠం : సీఎం స్టాలిన్

ఎన్నికల సంఘం ప్రతిష్ట దిగజారిపోతోంది.. బీహార్ ఫలితాలు అందరికీ ఓ పాఠం : సీఎం స్టాలిన్ఇటీవలి కాలంలో భారత ఎన్నికల సంఘంపై వస్తున్న ఆరోపణల కారణంగా ఆ సంఘం ప్రతిష్ట దిగజారిపోతోందని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అద్యక్షుడు ఎంకే స్టాలిన్ ఆరోపించారు. పైగా, తాజాగా వెలువడిన బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రతి ఒక్కరికీ ఓ పాఠంలాంటివన్నారు. బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఈ ఫలితాలపై ఇండియా కూటమి నేతలు ఎంతో నేర్చుకోవాలన్నారు.

భార్య కేసు పెట్టిందని మనస్తాపంతో టెక్కీ భర్త ఆత్మహత్య

భార్య కేసు పెట్టిందని మనస్తాపంతో టెక్కీ భర్త ఆత్మహత్యహైదరాబాద్ నగరంలోని గాంధీ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ టెక్కీ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. భార్య తనపై కక్షకట్టి కేసు పెట్టి పదేపదే పోలీస్ స్టేషన్‌కు పిలుపిస్తుండటంతో జీర్ణించుకోలేని ఆ భర్త బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Watch More Videos

Dr. Kamakshi: ఆ దర్శకుడి కంఫర్ట్ తోనే వరుస సినిమాలు : డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల

Dr. Kamakshi: ఆ దర్శకుడి కంఫర్ట్ తోనే వరుస సినిమాలు : డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్లడాక్టర్ చదివి జనరల్ ఫిజీషియన్ గా హైదరాబాద్ లోని అపోలో కొంతకాలం పనిచేసిన డాక్టర్ కామాక్షి భాస్కర్ల నటిగా ఐదేళ్ళ క్రితం మారింది. ముంబైలో స్టేజీ ప్లే లు చేసిన అనుభవంతో పొలిమేర, పొలిమేర 2 సినిమాల్లో అనిల్ విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో నటించింది. మూడో సినిమా అయిన 12A రైల్వే కాలనీ సినిమాలో నటించింది. ఇట్లు మారేడుమిల్లిప్రజానీకం తర్వాత అల్లరి నరేశ్ తో ఆమె నటిస్తున్న రెండో చిత్రం. ఇక చిత్రరంగంలోని తన అనుభవాలను ఆమె ఇలా తెలియజేస్తుంది.

ఐటెమ్ సాంగ్ చేయమని ఎవరూ అడగలేదు... మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరినైనా చేయమన్నారేమో.... ఖుష్బూ

ఐటెమ్ సాంగ్ చేయమని ఎవరూ అడగలేదు... మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరినైనా చేయమన్నారేమో.... ఖుష్బూతనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ట్రోల్స్ చేస్తున్న నెటిజన్లకు సినీ నటి ఖుష్బూ తనదైనశైలిలో స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. తనను ఎవరూ ఐటెమ్ సాంగ్ చేయమని కోరలేదని, కానీ మీ కుటుంబంలో ఎవరినైనా చేయమన్నారేమో అనుకున్నా అంటూ ఘాటుగా రిప్లై ఇచ్చారు.

2 నెలలుగా చదువుకు ఫీజులు చెల్లించడం లేదు : కరిష్మా కపూర్ పిల్లలు

2 నెలలుగా చదువుకు ఫీజులు చెల్లించడం లేదు : కరిష్మా కపూర్ పిల్లలుబాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ కుటుంబంలో ఆస్తి వివాదం కోర్టులో ఉంది. ఈ కేసుపై శుక్రవారం ఢిల్లీలో విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కరిష్మా కపూర్ పిల్లలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమ చదువుకు సంబంధించి రెండు నెలలుగా యూనివర్శిటీ ఫీజులు చెల్లించలేదని వారు పేర్కొన్నారు.

రాజమౌళి ప్రశంసలు తనకు దక్కిన గౌరవం : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్

రాజమౌళి ప్రశంసలు తనకు దక్కిన గౌరవం : పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్దిగ్గజ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి తనను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు, ప్రశంసలు తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు మలయాళ నటుడు పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ అన్నారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం 'విలాయత్‌ బుద్ధా'. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ లాంఛ్‌ ఈవెంట్‌ తాజాగా జరిగింది. ఇందులో పృథ్వీరాజ్‌ తనపై వచ్చే విమర్శల గురించి మాట్లాడారు. ఇటీవల తనను రాజమౌళి ప్రశంసించడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తానని అన్నారు.

కమల్- రజనీ సినిమా నుంచి సుందర్ సి అవుట్.. కాలుజారిన రజనీ.. అదే కారణమా?

కమల్- రజనీ సినిమా నుంచి సుందర్ సి అవుట్.. కాలుజారిన రజనీ.. అదే కారణమా?సుదీర్ఘకాలం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్‌తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించింది. అయితే ఈ అవకాశాన్ని రజనీకాంత్ చేజార్చుకున్నారు. తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీ కాంత్ 173వ చిత్రం దర్శకత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకొంటున్నట్లు సుందర్ సి ప్రకటించడం కోలీవుడ్‌లో సంచలనానికి దారితీసింది. అనివార్య పరిస్థితుల దృష్ట్యా తలైవర్ 173వ సినిమా నుంచి తప్పుకోవాలన్న కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నానని సుందర్ సి ప్రకటించారు. కాగా, ఈ ప్రకటన పోస్ట్ చేసిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఎక్స్ వేదిక నుంచి ఖుష్బూ తొలగించారు. అయితే రజనీకాంత్ 173వ సినిమాకు బ్రేక్ పడిన కారణం వేరు అని తెలుస్తోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com