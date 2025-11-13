టెస్ట్ జట్టు నుంచి నితీష్ కుమార్ అవుట్, వన్డే సిరీస్ కోసం ఇండియా ఎలో రెడ్డి
దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగే తొలి టెస్ట్ కోసం భారత జట్టు నుంచి ఆల్ రౌండర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి అవుట్ అయ్యాడు. రాజ్కోట్లో దక్షిణాఫ్రికా ఏతో జరిగే వన్డే సిరీస్ కోసం నితీష్ ఇండియా ఏ జట్టులో చేరనున్నారు. ఇండియా ఏ, దక్షిణాఫ్రికా ఏ మధ్య మూడు వన్డేలు నవంబర్ 13 నుండి 19 వరకు నిరంజన్ షా స్టేడియంలో జరుగుతాయి. ఎ సిరీస్ ముగిసిన తర్వాత రెడ్డి రెండో టెస్టుకు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి తిరిగి జట్టులోకి వస్తాడు.
తొలి టెస్టుకు భారత జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (సి), రిషబ్ పంత్ (డబ్ల్యుకె) (విసి), యశస్వి జైస్వాల్, కెఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, దేవదత్ పడిక్కల్, ధృవ్ జురెల్, రవీంద్ర జడేజా, వాషింగ్టన్ సుందర్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అక్సర్ సిద్ పటేల్, అక్సర్ సిద్ పటేల్, అక్సర్ సిద్ పటేల్
వన్డే సిరీస్కు భారత-ఎ జట్టు: తిలక్ వర్మ (సి), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (విసి), అభిషేక్ శర్మ, రియాన్ పరాగ్, ఇషాన్ కిషన్ (డబ్ల్యుకె), ఆయుష్ బదోని, నిషాంత్ సింధు, విప్రజ్ నిగమ్, మానవ్ సుతార్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్విల్ సింగ్, ప్రసిద్ అహ్మద్ సింగ్, ప్రసిద్ అహ్మద్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి.