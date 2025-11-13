గురువారం, 13 నవంబరు 2025
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 13 నవంబరు 2025 (11:21 IST)

భారత్-దక్షిణాఫ్రికా టెస్ట్ క్రికెట్: హోటల్, ప్రాక్టీస్ వేదికల వద్ద పటిష్ట భద్రత

Team India
కోల్‌కతా పోలీసులు మహానగరం అంతటా, ముఖ్యంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియం చుట్టూ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.  శుక్రవారం భారత్-దక్షిణాఫ్రికా టెస్ట్ క్రికెట్ ప్రారంభం కానుంది. స్టేడియం, పరిసర ప్రాంతాలలో సమగ్ర భద్రతా ఏర్పాట్లు అమలు చేయబడ్డాయని అధికారులు తెలిపారు. 
 
రెండు జట్ల హోటళ్ళు, ప్రాక్టీస్ వేదికల మధ్య సురక్షితమైన ప్రయాణంతో సహా తాము రక్షణను బలోపేతం చేశామని చెప్పుకొచ్చారు. మ్యాచ్ జరిగే ఐదు రోజుల పాటు పటిష్టమైన భద్రత అమలులో ఉంటుంది. 
 
నవంబర్ 14-18 మధ్య నగరం మధ్యలో ఉన్న విశాలమైన పచ్చని ప్రదేశం మైదాన్, ఈడెన్ గార్డెన్స్ చుట్టూ కదలికలను నియంత్రించడానికి విస్తృతమైన ట్రాఫిక్ సలహాను జారీ చేశారు.

ఢిల్లీ కారు బాంబు పేలుడులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వైద్యుడు ఉమర్ నబీ

ఢిల్లీ కారు బాంబు పేలుడులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వైద్యుడు ఉమర్ నబీఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు కేసుకు సంబంధించి మరో కీలక విషయం వెలుగుచూసింది. ఈ పేలుడుకు కారణమైన కారులో లభించిన నమూనాలతో డాక్టర్‌ ఉమర్ నబీ డీఎన్ఏ మ్యాచ్‌ అయినట్లు సమాచారం. ఫోరెన్సిక్‌ ల్యాబ్‌ ఈ విషయాన్ని ధ్రువీకరించినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు... ఓటరన్న తీర్పుపై ఉత్కంఠ

ముగిసిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప పోరు... ఓటరన్న తీర్పుపై ఉత్కంఠహైదరాబాద్ నగరంలోని జూబ్లీ హిల్స్ అసెంబ్లీ స్థానానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. ఓటరు దేవుళ్ళు ఇచ్చిన తీర్పు బ్యాలెట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తమైవుంది. అయితే, ఈ స్థానం నుంచి ఎవరు విజేతగా నిలుస్తారన్న అంశంపై ఇపుడు సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. తక్కువ పోలింగ్‌ శాతం తమకే అనుకూలమని అధికార కాంగ్రెస్, ప్రధాన ప్రతిపక్షం భారాస విశ్లేషిస్తున్నాయి.

తెలంగాణను వణికిస్తున్న చలి.. ఆరెంజ్ అలెర్ట్.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త

తెలంగాణను వణికిస్తున్న చలి.. ఆరెంజ్ అలెర్ట్.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తతెలంగాణను చలి వణికిస్తోంది. రాబోయే మూడు, నాలుగు రోజుల్లో చలి మరింత తీవ్రం కానుందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇందులో భాగంగా పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్, ఎల్లో అలర్ట్‌లను జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని రోజుల పాటు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోతున్నాయి. తద్వారా చలి తీవ్రతకు తెలంగాణ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

Kurnool: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం వీడిన మిస్టరీ.. వెలుగులోకి షాకింగ్ వీడియో

Kurnool: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం వీడిన మిస్టరీ.. వెలుగులోకి షాకింగ్ వీడియోకర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి మరో షాకింగ్ వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ద్వారా కర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి మిస్టరీ వీడినట్లైంది. మోటారు సైకిల్‌‌ను ఢీకొనడంతోనే కర్నూలు ఘోర ప్రమాదం జరిగిందని తొలుత అందరూ భావించారు. కానీ ఈ కేసుపై జరిగిన విచారణలో షాకింగ్ విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. వేమూరి కావేరి బస్సు ప్రమాదానికి ముందు.. శివ యాక్సిడెంట్‌కి సంబంధించిన దృశ్యాలు మరో బస్సు కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యాయి.

అరకు లోయ ఆస్పత్రిలో రోగుల సెల్ ఫోన్లు కొట్టేసిన వ్యక్తి-వీడియో వైరల్

అరకు లోయ ఆస్పత్రిలో రోగుల సెల్ ఫోన్లు కొట్టేసిన వ్యక్తి-వీడియో వైరల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అరకు లోయలో ఒక షాకింగ్ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. స్థానిక ఆసుపత్రిలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో ఒక వ్యక్తి నిద్రిస్తున్న రోగుల నుండి మొబైల్ ఫోన్‌లను దొంగిలిస్తున్నట్లు కనిపించిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఈ వీడియో, వైద్య సౌకర్యాల లోపల భద్రత లేకపోవడంపై నెటిజన్లను ఆందోళనకు గురిచేసింది.

తోట తరణి సృజనాత్మక యువరతరానికి ఆదర్శం : పవన్ కళ్యాణ్

తోట తరణి సృజనాత్మక యువరతరానికి ఆదర్శం : పవన్ కళ్యాణ్ప్రముఖ సినీ కళా దర్శకుడు తోట తరణిపై జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. తోట తరణికి ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం అత్యున్నత పురస్కారమైన 'చెవాలియర్ డె లా లీజియన్ డి హానర్‌'ను ప్రకటించింది. దీనిపై పవన్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఈ విశిష్ట గౌవరం అందుకున్న తోట తరణికి ఆయన హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ప్రభాస్ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడు

ప్రభాస్ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి? క్లారిటీ ఇచ్చిన దర్శకుడుపాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ - సంచలన దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కతున్న చిత్రం 'స్పిరిట్'. ఈ చిత్రం షూటింగ్ త్వరలో ప్రారంభంకానుంది. అయితే, ఈ మూవీలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి అతిథి పాత్రలో నటిస్తున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా స్వయంగా స్పందించారు

Vijay Kisses Rashimika: రష్మిక మందన్న తో తమ సంబంధాన్ని ప్రకటించిన విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Kisses Rashimika: రష్మిక మందన్న తో తమ సంబంధాన్ని ప్రకటించిన విజయ్ దేవరకొండవిజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న తమ సంబంధాన్ని ఇంతవరకు బహిరంగంగా ప్రకటించలేదు, కానీ వారి ప్రేమను ప్రతిబింబించే క్షణం నిన్న వచ్చేసంది. ఈ జంట ఫిబ్రవరి 26, 2026న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్‌లో గ్రాండ్‌గా కానీ సన్నిహితంగా ఉండే వివాహ వేడుకను ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ వీటి గురించి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. కానీ గత రాత్రి జరిగిన ది గాళ్ ఫ్రెండ్ సక్సెస్ మీట్ లో విజయ్.. రష్మిక మందన్నా చేయి తీసుకుని ముద్దుపెట్టుకున్నారు. సాక్షిగా అల్లు అరవింద్ వున్నారు.

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ లాంటి పర్సన్ మహిళలకు బ్లెస్సింగ్ అనుకోవాలి : రశ్మిక మందన్న

Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ లాంటి పర్సన్ మహిళలకు బ్లెస్సింగ్ అనుకోవాలి : రశ్మిక మందన్నరశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటించిన ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. యూత్ తో పాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఈ చిత్రాన్ని ఆదరిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందించారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలుగా వ్యవహించారు. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ 5 రోజుల్లో 20.4 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్ ను హీరో విజయ్ దేవరకొండ ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

రష్మిక కోసం వచ్చిన మహిళా అభిమాని.. బౌన్సర్ తోసేయడానికి ప్రయత్నిస్తే? (video)

రష్మిక కోసం వచ్చిన మహిళా అభిమాని.. బౌన్సర్ తోసేయడానికి ప్రయత్నిస్తే? (video)ప్రముఖ నటి రష్మిక మందన్నకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల నుంచి అభిమానులు వున్నారు. రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహించిన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ చిత్రంలో తన నటనతో ఆమె ఇటీవల సినీ ప్రేమికులను అలరించింది. ఆమె ఇటీవల హైదరాబాద్‌లోని ఒక థియేటర్‌లో ఆమె చిత్రం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సినిమా చూసి బయటకి వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆమెతో ఫోటోలు తీసుకోవడానికి, ఆమెను చూడటానికి చాలా మంది ఎగబడ్డారు. ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు, రష్మిక బౌన్సర్ ఓ మహిళా అభిమానిని తోసేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఇది చూసిన రష్మిక బౌన్సర్‌ను ఆపి ఆమెతో సెల్ఫీ దిగింది.
