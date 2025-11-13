భారత్-దక్షిణాఫ్రికా టెస్ట్ క్రికెట్: హోటల్, ప్రాక్టీస్ వేదికల వద్ద పటిష్ట భద్రత
కోల్కతా పోలీసులు మహానగరం అంతటా, ముఖ్యంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియం చుట్టూ భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. శుక్రవారం భారత్-దక్షిణాఫ్రికా టెస్ట్ క్రికెట్ ప్రారంభం కానుంది. స్టేడియం, పరిసర ప్రాంతాలలో సమగ్ర భద్రతా ఏర్పాట్లు అమలు చేయబడ్డాయని అధికారులు తెలిపారు.
రెండు జట్ల హోటళ్ళు, ప్రాక్టీస్ వేదికల మధ్య సురక్షితమైన ప్రయాణంతో సహా తాము రక్షణను బలోపేతం చేశామని చెప్పుకొచ్చారు. మ్యాచ్ జరిగే ఐదు రోజుల పాటు పటిష్టమైన భద్రత అమలులో ఉంటుంది.
నవంబర్ 14-18 మధ్య నగరం మధ్యలో ఉన్న విశాలమైన పచ్చని ప్రదేశం మైదాన్, ఈడెన్ గార్డెన్స్ చుట్టూ కదలికలను నియంత్రించడానికి విస్తృతమైన ట్రాఫిక్ సలహాను జారీ చేశారు.