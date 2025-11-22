Kuldeep Yadav: మూడు వికెట్లు పడగొట్టిన కుల్దీప్ యాదవ్.. దక్షిణాఫ్రికాకు దెబ్బ
స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ మూడు వికెట్లు పడగొట్టడంతో, భారత్ చివరి ఇన్నింగ్స్లో దక్షిణాఫ్రికాను 6 వికెట్లకు 247 పరుగులు చేసి రెండో టెస్ట్ తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి దెబ్బతీసింది. 25 సంవత్సరాల తర్వాత భారతదేశంలో తొలి టెస్ట్ సిరీస్ విజయానికి దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న తర్వాత ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ 49 పరుగులు చేశాడు, కెప్టెన్ టెంబా బావుమా (41) మూడో వికెట్కు 84 పరుగులు జోడించారు.
కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో జరిగిన రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్లోని మొదటి టెస్ట్ను ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్స్ 30 పరుగుల తేడాతో గెలుచుకుంది. చివరి సెషన్లో రవీంద్ర జడేజా తన ఎడమచేతి స్పిన్తో బావుమాను వెనక్కి పంపాడు, కుల్దీప్ స్టబ్స్ తన అర్ధ సెంచరీని తిరస్కరించడంతో గౌహతిలో వారాంతపు ప్రేక్షకుల సందడి పెరిగింది. ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ కుల్దీప్ (3-48) వియాన్ ముల్డర్ను 13 పరుగులకే అవుట్ చేశాడు. పేస్ బౌలర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ 28 పరుగుల వద్ద టోనీ డి జోర్జీ యొక్క ధిక్కారాన్ని రెండవ కొత్త బంతితో ముగించాడు. ఇది దక్షిణాఫ్రికాను మరింత దెబ్బతీసింది.
ఎడమచేతి వాటం బౌలర్ సెనురాన్ ముత్తుసామి 25 పరుగులతో, వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ కైల్ వెర్రెయిన్ ఒక పరుగులతో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చెడు కాంతి 81.5 ఓవర్లు మాత్రమే సాధ్యమయ్యాయి. ఇది ఒక రోజులో సాధారణ 90 ఓవర్ల కంటే తక్కువ. 38 పరుగులు చేసిన ఐడెన్ మార్క్రామ్, ర్యాన్ రికెల్టన్ (35) తొలి బ్రేక్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, కుల్దీప్లకు ఇరువైపులా వికెట్లు పడగొట్టారు.
బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో నంబర్ 3కి పదోన్నతి పొందిన బావుమా, స్టబ్స్ ఆ తర్వాత బౌలింగ్కు దిగి, భారత స్పిన్నర్లపై తమ పాదాలను ఉపయోగించుకుంటూ క్రమంగా బౌండరీలతో ఆతిథ్య జట్టుపై దాడిని కొనసాగించారు. కోల్కతాలో జరిగిన ఓపెనర్లో ఏకైక అర్ధ సెంచరీ సాధించిన బావుమాను జడేజా తన ఎడమచేతి స్పిన్తో అవుట్ చేశాడు.
జడేజాను సిక్స్ కొట్టే క్రమంలో స్టబ్స్ తన టెంపోను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ వెంటనే కుల్దీప్ అతన్ని స్లిప్లో క్యాచ్ చేశాడు. ఆట సాధారణం కంటే 30 నిమిషాలు ముందుగానే ప్రారంభమైంది. సెషన్ బ్రేక్ల క్రమం తిరగబడింది, అంటే భారతదేశంలోని కొత్త టెస్ట్ వేదికలో భోజనానికి ముందు టీ వచ్చింది.
ఇది ప్రారంభ రోజు ప్రేక్షకులను 15,000 మందికి పైగా ఆకర్షించింది. బ్యాట్స్మన్ ఇన్సైడ్-ఎడ్జ్ చేసిన డెలివరీని మార్క్రామ్ తన స్టంప్స్పైకి తీసినప్పుడు బుమ్రా టీ స్ట్రోక్లో బౌలింగ్ వేశాడు. విరామం తర్వాత మూడో బంతికి కుల్దీప్ కొట్టి రికెల్టన్ 82 బంతులు ఆడిన స్టేను తగ్గించాడు.
ఓపెనర్లు జాగ్రత్తగా ప్రారంభించారు. మార్క్రామ్ తన 17వ బంతిని బుమ్రా బౌలింగ్లో కవర్ డ్రైవ్తో ఫోర్ కొట్టాడు. సెకండ్ స్లిప్లో కెఎల్ రాహుల్ ఇచ్చిన రెగ్యులేషన్ అవకాశాన్ని వదులుకోవడంతో బుమ్రా తన తదుపరి బంతిని దాదాపుగా ప్రతీకారం తీర్చుకునే స్థితిలో ఉన్నాడు.
బౌలర్ నిరాశతో తన ముఖాన్ని కప్పుకున్నాడు. ఇటీవల పాకిస్తాన్లో 1-1తో డ్రా చేసుకున్న దక్షిణాఫ్రికా, 2000లో హాన్సీ క్రోన్జే జట్టు అక్కడ విజయం సాధించిన తర్వాత భారతదేశంలో తొలి సిరీస్ విజయాన్ని వెంబడిస్తోంది.