Thunderstorms: ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు
ఉగాది పండుగ వరకు తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున, ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. శనివారం నాడు మరాఠ్వాడా నుండి దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక వరకు విస్తరించిన ద్రోణి, ప్రస్తుతం సగటు సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో, మరాఠ్వాడా నుండి అంతర్గత కర్ణాటక మీదుగా ఉత్తర తమిళనాడు వరకు విస్తరించి ఉన్నట్లు ఆ ప్రకటన పేర్కొంది.
ఐఎండీ అమరావతి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సగటు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కి.మీ నుండి 3.1 కి.మీ ఎత్తులో, ఉత్తర శ్రీలంక తీరానికి ఆవల ఉన్న నైరుతి బంగాళాఖాతం నుండి మన్నార్ సింధుశాఖ మీదుగా కొమరిన్ ప్రాంతం వరకు మరొక ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ఈ రెండు వాతావరణ వ్యవస్థల ప్రభావంతో, ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాంలలో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
మార్చి 16న ఇదే ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో, గరిష్టంగా 50 కి.మీ వేగం వరకు బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మార్చి 17 నుండి మార్చి 19 వరకు, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా.
ఈ ప్రాంతాల్లోని అక్కడక్కడా గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో, గరిష్టంగా 50 కి.మీ వేగం వరకు బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ ఉరుములతో కూడిన వర్షాల సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా రెండు నుండి మూడు డిగ్రీల మేర తగ్గుతాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది.