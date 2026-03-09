Telangana: తెలంగాణలో పడిపోనున్న పగటి ఉష్ణోగ్రతలు.. భారీ వర్షాలకు ఛాన్స్
తెలంగాణలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో ప్రజలు హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. మార్చి నెలలోనే వేడిగాలులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. వేడిగాలుల తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం కలిగించేలా, సోమవారం నుండి వచ్చే మూడు రోజులు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
రాబోయే మూడు రోజులు ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోనున్నాయి. గత నాలుగు రోజులుగా సూపర్ హీట్ వెదర్ తర్వాత, మార్చి 9 నుండి 11 వరకు ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. తూర్పు తెలంగాణలో 36 నుండి 37 డిగ్రీల సెల్సియస్, హైదరాబాద్లో 34 నుండి 35 డిగ్రీల సెల్సియస్, ఇతర జిల్లాల్లో 35 నుండి 36 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదు కావచ్చు.
తుఫాను హెచ్చరికలో, మార్చి 16 నుండి 23 వరకు శక్తివంతమైన ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు కురిసే అవకాశం వుందని తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది. దీంతో తెలంగాణలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ అకాల వర్షాల కారణంగా రైతులు అప్రమత్తంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.