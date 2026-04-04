చిరునామా రుజువు అవసరం లేకుండా 5కేజీల ఎల్పీజీ సిలిండర్లు
పశ్చిమ ఆసియాలో మారుతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, చిరునామా రుజువు అవసరం లేకుండా 5 కేజీల ఎల్పీజీ సిలిండర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని ప్రభుత్వం శనివారం తెలిపింది. ఐదు కేజీల ఎఫ్టిఎల్ సిలిండర్లు సమీపంలోని ఎల్పీజీ పంపిణీ కేంద్రాలలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
చెల్లుబాటు అయ్యే ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు చూపించి వీటిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. చిరునామా రుజువు అవసరం లేదని పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
మార్చి 23 నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 5.7 లక్షల సిలిండర్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇటీవల ఒక్కరోజే 71,000 యూనిట్లకు పైగా అమ్ముడయ్యాయి. దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ లేదా ఎల్పీజీ కొరత లేదని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది. సరఫరా స్థిరత్వాన్ని కొనసాగించడానికి, ప్రభుత్వం దేశీయ ఎల్పిజి ఉత్పత్తిని పెంచింది.