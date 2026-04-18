సకల శాఖామంత్రి సజ్జల కుమారుడు తీరు ఆటవిక చర్య : ఏపీ హైకోర్టు ఆగ్రహం
గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో సకల శాఖామంత్రిగా పేరుగాంచిన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కుమారుడు సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిపై ఏపీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. సోషల్ మీడియా వేదికగా భార్గవ్ రెడ్డి పెట్టించిన పోస్టులు ఆటవిక చర్యగాను, అనాగరిక ప్రవర్తన అంటూ కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇలాంటి నిందితులకు తగిన శిక్షపడేలా దర్యాప్తు అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది.
గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో అప్పటి విపక్ష నేత చంద్రబాబు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్, టీడీపీ నేత నారా లోకేశ్తో సహా పలువురు టీడీపీ నేతలు, వారి కుటుంబ సభ్యుల ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా, దిగజార్చేలా సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టడాన్ని అనాగరిక, ఆటవిక ప్రవర్తనగా అభివర్ణించింది. ఇతరుల గౌరవ ప్రతిష్టలను కించపరిచే హక్కు ఎవరికీ లేదని స్పష్టం చేసింది.
తనపై జారీ చేసిన లుకౌట్ నోటీసు (ఎల్.ఓ.సి)ని రద్దు చేయాలని కోరుతూ భార్గవ్ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై శుక్రవారం హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం పిటిషన్నర్ తీరుపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. వాక్ స్వాతంత్ర్యం, భావవ్యక్తీకరణ స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కులైనప్పటికీ వాటికి కొన్ని పరిమితిలు ఉంటాయని ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. ఇతరులను కించపరిచేలా, వారి ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా వ్యాఖ్యానించడం భావస్వేచ్ఛ కిందకు రాదని అభిప్రాయపడింది.
ఈ కేసులో పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు జరిపి, నిందితులకు శిక్షపడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులన ఆదేశించింది. అదేసమయంలో దర్యాప్తునకు పూర్తిగా సహకరించాలని భార్గవ్ రెడ్డిని ఆదేశించింది. అవసరమైనపుడు విచారణకు హాజరవుతాని అఫిడవిట్ దాఖలు చేయాలని సూచించింది.
ఈ షరతులకు లోబడి భార్గవ్ రెడ్డిపై ఉన్న లుకౌట్ సర్క్యులర్ను రీకాల్ చేయాలని శ్రీ అన్నమయ్య జిల్లా ఎస్పీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తమకు అభ్యర్థన అందిన వెంటనే ఎల్.ఓ.సిని రద్దు చేయాలని ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులను కూడా ఆదేశిస్తూ న్యాయస్థానం ఉత్తర్వులు జారీచేసింది.