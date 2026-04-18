జూబ్లీహిల్స్ హిట్ అండ్ రన్ కేసు : నాలుగేళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు
నాలుగేళ్ల క్రితం సంచలనంగా మారిన హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ హిట్ అండ్ రన్ కేసులో కీలక నిందితుడు, బోధన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు ఎట్టకేలకు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గురువారం జూబ్లీహిల్స్ పోలీసుల ఎందుట నిందితుడు రాహిల్ అమీర్ ఎదుట హాజరయ్యాడు.
గత 2022 మార్చి నెలలో జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45పై వేగంగా వచ్చిన థార్ జీప్ పాదాచారులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ దుర్ఘటంలో రెండు నెలల పసికందు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, పలువురు మహిళలు గాయపడ్డారు. అప్పట్లో ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచనలంగా మారింది.
ప్రమాదం జరిగిన వెంటన కారును తాను నడుపుతున్నానంటూ సయ్యద్ అఫ్నాన్ అనే వ్యక్తి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. అయితే పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేసి సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా అసలు నిజం వెలుగు చూసింది. ప్రమాద సమయంలో కారు స్టీరింగ్ వద్ద రాహిల్ ఉన్నట్టు నిర్దారణ అయింది. అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్న రాహిల్.. పోలీసులకు చిక్కకుండా దుబాయ్కు పారిపోయాడు.
గతంలో ప్రజాభవన్ వద్ద బారికేడ్లను ఢీకొట్టిన మరో కేసులో కూడా రాహిల్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆ ఘటనలో మరొకరిని డ్రైవర్గా చూపించే ప్రయత్నం జరగడందో పోలీసులు 2022 నాటి జూబ్లీహిల్స్ కేసు పైళ్ళను తిరిగి తెరిచారు. తాజాగా హైకోర్టు ఆదేశాలతో రాహిల్ లొంగిపోవడంతో ఈ కేసు దర్యాప్తు వేగంకానుంది.