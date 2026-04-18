శనివారం, 18 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్

జూబ్లీహిల్స్ హిట్ అండ్ రన్ కేసు : నాలుగేళ్ల తర్వాత లొంగిపోయిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు

crime scene
నాలుగేళ్ల క్రితం సంచలనంగా మారిన హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌ హిట్ అండ్ రన్ కేసులో కీలక నిందితుడు, బోధన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కుమారుడు ఎట్టకేలకు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు గురువారం జూబ్లీహిల్స్ పోలీసుల ఎందుట నిందితుడు రాహిల్ అమీర్ ఎదుట హాజరయ్యాడు. 
 
గత 2022 మార్చి నెలలో జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబర్ 45పై వేగంగా వచ్చిన థార్ జీప్ పాదాచారులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ దుర్ఘటంలో రెండు నెలల పసికందు అక్కడికక్కడే చనిపోగా, పలువురు మహిళలు గాయపడ్డారు. అప్పట్లో ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచనలంగా మారింది. 
 
ప్రమాదం జరిగిన వెంటన కారును తాను నడుపుతున్నానంటూ సయ్యద్ అఫ్నాన్ అనే వ్యక్తి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు. అయితే పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేసి సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా అసలు నిజం వెలుగు చూసింది. ప్రమాద సమయంలో కారు స్టీరింగ్ వద్ద రాహిల్ ఉన్నట్టు నిర్దారణ అయింది. అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్న రాహిల్.. పోలీసులకు చిక్కకుండా దుబాయ్‌‍కు పారిపోయాడు. 
 
గతంలో ప్రజాభవన్ వద్ద బారికేడ్లను ఢీకొట్టిన మరో కేసులో కూడా రాహిల్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆ ఘటనలో మరొకరిని డ్రైవర్‌గా చూపించే ప్రయత్నం జరగడందో పోలీసులు 2022 నాటి జూబ్లీహిల్స్ కేసు పైళ్ళను తిరిగి తెరిచారు. తాజాగా హైకోర్టు ఆదేశాలతో రాహిల్ లొంగిపోవడంతో ఈ కేసు దర్యాప్తు వేగంకానుంది. 

గాడిదలా నటించాలని ఆ దర్శకుడు కోరితే ఏమాత్రం ఆలోచించను : హీరో ఆర్యకోలీవుడ్ హీరో ఆర్య ఆసక్తకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తమిళ సినీ దర్శకుడు బాలా ఒక సినిమాలో గాడిదలా నటించాలని తనను కోరితే ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా ఆ పాత్ర చేస్తానని ఆర్య అన్నారు. ఆయన తాజాగా నటించిన చిత్రం మిస్టర్ ఎక్స్. మను ఆనంద్ దర్శకుడు. తమిళం, తెలుగు భాషల్లో చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆర్య మాట్లాడారు. ఒకవేళ ఏదైనా సినిమాలో గాడిదలా నటించమని బాలా అడిగితే.. ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా అంగీకరిస్తానని తెలిపారు.

Ramcharan: తన తండ్రి చిరంజీవిని తన ఆదర్శ హీరోగా పేర్కొన్న రామ్ చరణ్హాంకాంగ్ ఫోటోషూట్‌తో ఎస్క్వైర్ ఇండియా ఏప్రిల్ కవర్‌పై ఏప్రిల్ 16న మెరిసిన రామ్ చరణ్, #MyHero సిరీస్‌లో భాగంగా, షూటింగ్‌ల సమయంలో రాత్రికి కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే నిద్రపోతూ, కుటుంబానికి మూడు రోజుల విరామానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే చిరంజీవి వారసత్వాన్ని ప్రశంసించారు. కుటుంబ నిబద్ధత, పనిలో క్రమశిక్షణ, విమర్శలను తట్టుకునే శక్తి, మరియు తాను దాదాపు 15 సార్లు పాటించిన అయ్యప్ప దీక్ష వంటి ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాల గురించి ఆయన తన పాఠాలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.

అమ్మాయిలను వేధించే వారికి శిక్షలు ఉండాలని చెప్పే ఓ అందాల రాక్షసిషెరాజ్ మెహదీ దర్శకత్వంలో తానే హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఓ అందాల రాక్షసి’. గతంలో విడుదలైన ఈ సినిమా హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల అభ్యర్థన మేరకు ఈ చిత్రాన్ని ఏప్రిల్ 24న రీ-రిలీజ్ చేయనున్నట్లు చిత్రయూనిట్ ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ ప్రసాద్ ల్యాబ్‌లో ప్రత్యేక ప్రదర్శన నిర్వహించి, అనంతరం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.

The Big Picture: దేశవ్యాప్తం గా తొలి రియాలిటీ షో బిగ్ పిచ్చర్ ప్రారంభంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 17, 2026: భారత వినోద రంగానికి కొత్త దిశను చూపించే అడుగుగా గ్యామెన్ స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ ‘బిగ్ పిచ్చర్’ పేరుతో వినూత్న పాన్ ఇండియా రియాలిటీ షోను ప్రారంభించింది. సినిమా నిర్మాణ బాధ్యతలను నేరుగా ప్రేక్షకుల చేతుల్లో ఉంచే ఈ కార్యక్రమం త్వరలో జియోహాట్స్టార్ వేదికగా ఐదు భాషల్లో ప్రసారం కానుంది. “ఇప్పటివరకు సినిమాలకు మీరు తీర్పు చెప్పారు... ఇక మీరు ఒక సినిమా తీయండి” అనే సవాల్తో దేశవ్యాప్తం గా ప్రేక్షకులను ఈ షో ఆహ్వానిస్తోంది.

Naga Chaitanya: INCA అవార్డ్స్ 2026లో తాండెల్ చిత్రానికి ఉత్తమ నటుడిగా నాగ చైతన్యఏప్రిల్ 16న జరిగిన INCA అవార్డ్స్ వేడుకలో, పాకిస్థాన్ చేత నిర్బంధించబడిన ఆంధ్ర మత్స్యకారుల జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందిన 'తాండెల్' చిత్రంలో తన సహజమైన పాత్రకు గాను నాగ చైతన్య తెలుగు విభాగంలో ఉత్తమ నటుడి అవార్డును గెలుచుకున్నారు. చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో, సాయి పల్లవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 7, 2025న విడుదలైంది.

విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియా బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ప్రకటించిన అప్పారెల్ గ్రూప్హైదరాబాద్: ప్రముఖ గ్లోబల్ ఫ్యాషన్, లైఫ్‌స్టైల్ రిటైల్ సంస్థ అప్పారెల్ గ్రూప్ తమ ప్రయాణంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఫేమస్ బ్రాండ్ విక్టోరియా సీక్రెట్ ఇండియాకు మొట్టమొదటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా తృప్తి దిమ్రీని ఎంపిక చేసినట్లు ప్రకటించింది. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతూ, వారి అందాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునే గ్లోబల్ బ్రాండ్స్ విక్టోరియా సీక్రెట్, పింక్. తాజాగా ఇవి భారతదేశంలో తమ సమ్మర్ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్‌ను లాంచ్ చేశాయి. బ్రాండ్ కొత్త లోకల్ అంబాసిడర్ తృప్తి దిమ్రీ ఈ క్యాంపెయిన్‌లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నారు.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.

భారతదేశంలో విల్లెరట్ యొక్క గోల్డెన్ హవర్ కలెక్షన్‌ను ఆవిష్కరించిన బ్లాంక్ పెయిన్హైదరాబాద్: మనకు స్విజ్జర్లాండ్ అనగానే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది రిస్ట్ వాచ్ లే. అలాంటి దేశంలో ప్రముఖ వాచ్ ల సంస్థ అనగానే ప్రతీ ఒక్కరూ చెప్పేది బ్లాంక్ పెయిన్. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల్ వాచ్ కంపెనీ, స్విస్ కు చెందన బ్లాంక్ పెయిన్ భాగస్వామ్యంతో.. ఏప్రిల్ 10, 2026న ఒక ప్రత్యేక ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ద్వారా తమ తాజా విల్లెరెట్ గోల్డెన్ అవర్ కలెక్షన్‌‌ను హైదరాబాద్‌లో విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. భారతీయ విలాసవంతమైన గడియారాల ప్రపంచంలో ఈ బ్రాండ్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది.
