సీపీఐ మావోయిస్ట్ పార్టీపై వున్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలి.. తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ
తెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన సీపీఐ మావోయిస్ట్ నాయకుడు తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ, తమ సంస్థ ఎన్నికల రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపనప్పటికీ, ప్రభుత్వాలు తమ సంస్థపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దానిని ఒక రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు.
దేశవ్యాప్తంగా అర్బన్ నక్సల్స్ లేదా ఇతర ముద్రలతో జైళ్లలో మగ్గుతున్న మావోయిస్టు సానుభూతిపరులను రాజకీయ ఖైదీలుగా గుర్తించి, వారిని విడుదల చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు. "మేము బ్యాలెట్ మార్గంలోకి ప్రవేశించదలుచుకోలేదు. పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పాల్గొనడమే బ్యాలెట్ మార్గం. మేము పార్లమెంటు మరియు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పాల్గొనదలుచుకోలేదు," అని ఆయన తెలిపారు.
రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి తాను అనుకూలమేనా అని అడిగినప్పుడు, సీపీఐ మావోయిస్ట్ ఇప్పటికే ఒక రాజకీయ పార్టీ అని ఆయన బదులిచ్చారు. తమ సంస్థపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని ఆయన కోరారు. దేశంలో మావోయిస్టు ఉద్యమం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఎంతోమంది అమరులు అయ్యారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఆ "అమరుల" కుటుంబాలకు అండగా నిలబడేందుకు, తాను, తన సహచరులు ఒక దీర్ఘకాలిక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలనుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డితో తాను, లొంగిపోయిన ఇతర మావోయిస్టు నాయకులు ఇటీవల జరిపిన సమావేశం గురించి మాట్లాడుతూ, మావోయిస్టులపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని, అలాగే తమ సంస్థను ఒక చట్టబద్ధమైన రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించాలని తాము కోరినట్లు దేవూజీ చెప్పారు. ఈ నిషేధాన్ని తొలగించేలా కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు సిఫార్సు చేయాలని కూడా ఆ మావోయిస్టు నాయకులు ముఖ్యమంత్రిని కోరారు.