ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును ఇరాన్ చంపేసిందా?
సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు(Benjamin Netanyahu)పై ఇరాన్ దాడి చేసి చంపేసిదంటూ పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. శనివారం ఉదయం నుంచి ఇదే టాపిక్ పైన చర్చ జరుగుతోంది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రయాణిస్తున్న విమానంపై ఇరాన్ దాడి చేసిందనీ, ఈ దాడిలో నెతన్యాహు మరణించాడంటూ కొందరు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఐతే ఈ వీడియో నిజమైనదా లేదంటే ఫేక్ వీడియోనా తేలాల్సి వుంది.
మరోవైపు నెతన్యాహు మృతి చెందాడంటూ అంతర్జాతీయంగా కూడా పలు ఛానళ్లు వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇంత జరుగుతున్నా నెతన్యాహు బైటకు కనిపించకపోవడంతో మరీ అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ఇంతకీ అసలు నెతన్యాహు బ్రతికే వున్నాడా లేదంటే చనిపోయాడా అనేదానిపై ఇప్పుడు అంతా అయోమయంలో వున్నారు. దీనిపై ఇజ్రాయెల్ స్పష్టత ఇవ్వాల్సి వుంది.