కొత్త ఖమేనీపై ట్రంప్ సేన దాడి, కాలేయం డ్యామేజ్, కాలు పోయింది, కోమాలో వున్నాడా?
ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్, ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. మొజ్తబాపై యూఎస్-ఇజ్రాయెల్ సేనలు మెరుపుదాడి చేసాయనీ, దాంతో అతడు తీవ్ర గాయాలపాలై కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడని కథనాలు వస్తున్నాయి. మొజ్తబాతో కాలేయం డ్యామేజ్ అయ్యిందనీ, అతడి కుడి కాలు తొలగించేసారని చెబుతున్నారు. తీవ్ర గాయాల కారణంగా అతడు కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడని అంటున్నారు.
ఇటీవలే మొజ్తాబా మీడియా ముందుకు వస్తాడని ఇరాన్ అధికారులు ప్రకటించినప్పటికీ అతడు రాలేదు. ఖమేనీ మొజ్తాబా చెప్పినట్లు ఓ సందేశాన్ని యాంకర్ చదివింది. అంతేతప్ప అతడు ప్రత్యక్షంగా కనబడలేదు. దీనితో అతడి ఆరోగ్యంపై మరింత అనుమానం బలపడింది.
ఇదిలావుంటే... నూతన నాయకుడిగా మొజ్తాబా ఖమేనీ ఎన్నికయ్యాడని చెప్పిన రోజునే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అతడు కూడా సంతోషంగా జీవించలేడనీ, ఎక్కువకాలం బతికి వుంటాడన్న నమ్మకం తనకు లేదని కూడా అన్నారు. దీనితో ప్రస్తుతం ప్రచారం అవుతున్న వార్తలు వాస్తవమనే నమ్మకాలు బలపడుతున్నాయి.