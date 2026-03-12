ఇరాన్ నుంచి భారత్కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులు
ఇరాన్లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు పెరుగుతున్న భద్రతా సమస్యల మధ్య ఆ దేశం విడిచి రావడానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు. ఇందులో మొదటి బ్యాచ్ గురువారం అర్మేనియా సరిహద్దుకు బయలుదేరే అవకాశం ఉంది.
విద్యార్థులతో పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం, టెహ్రాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఇరాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, షాహిద్ బెహెష్టి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో చేరిన వారికి అర్మేనియా లేదా అజర్బైజాన్ ద్వారా రెండు తరలింపు మార్గాలు అందించబడ్డాయి.
బయలుదేరడానికి ఇష్టపడే వారు నియమించబడిన పాయింట్లకు సురక్షితంగా ప్రయాణించగలరని నిర్ధారించుకోవడానికి అధికారులు, విద్యార్థి సంఘాలు సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి. అయితే, చాలా మంది విద్యార్థులు వెంటనే భూ సరిహద్దులను దాటడానికి బదులుగా వాణిజ్య విమానాల ద్వారా భారతదేశానికి తిరిగి రావాలని ఎంచుకున్నారు. వారిలో పెద్ద సంఖ్యలో మార్చి 15, మార్చి 16, తరువాతి రోజులలో షెడ్యూల్ చేయబడిన ఫ్లైదుబాయ్తో విమానాలను బుక్ చేసుకున్నారు. ఇది వారు సమీపంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు చేరుకున్న తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్లడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
86 మంది భారతీయ వైద్య విద్యార్థులు ప్రస్తుతం తమ చదువులను కొనసాగిస్తున్న షిరాజ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో, స్థానిక అధికారులు వారి కదలికను సులభతరం చేయడానికి ప్రత్యేక తరలింపు మార్గాన్ని సూచించారు.
ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం, విద్యార్థులు బాకులోని షిరాజ్-కోమ్-హేదర్ అలీయేవ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు. అక్కడ నుండి వారు భారతదేశానికి అంతర్జాతీయ విమానాలను ఎంచుకోవచ్చు.
అలాగే పశ్చిమాసియాలోని తన పౌరులకు స్వదేశానికి తెచ్చేందుతు భారతదేశం సహాయం ముమ్మరం చేసింది. పెరుగుతున్న ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రయాణ, భద్రతా పరిస్థితులకు అంతరాయం కలిగిస్తున్నాయి. డజన్ల కొద్దీ భారతీయులు లెబనాన్ నుండి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.
వందలాది మంది వాణిజ్య విమానాలలో ఖతార్ నుండి బయలుదేరారు. బీరుట్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రకారం, బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన చార్టర్ విమానంలో 177 మంది భారతీయ పౌరులతో కూడిన మొదటి బ్యాచ్ను న్యూఢిల్లీకి తిరిగి పంపించారు. ఈ బృందానికి బీరుట్-రఫిక్ హరిరి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో లెబనాన్లోని భారత రాయబారి నూర్ రెహమాన్ షేక్ స్వాగతం పలికారు.
