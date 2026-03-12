గురువారం, 12 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 12 మార్చి 2026 (12:13 IST)

ఇరాన్ నుంచి భారత్‌కు విద్యార్థులు.. ఖతార్ నుండి ఢిల్లీకి 177 మంది భారతీయులు

Iran
Iran
ఇరాన్‌లో చదువుతున్న భారతీయ విద్యార్థులు పెరుగుతున్న భద్రతా సమస్యల మధ్య ఆ దేశం విడిచి రావడానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభించారు. ఇందులో మొదటి బ్యాచ్ గురువారం అర్మేనియా సరిహద్దుకు బయలుదేరే అవకాశం ఉంది. 
విద్యార్థులతో పంచుకున్న సమాచారం ప్రకారం, టెహ్రాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, ఇరాన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్, షాహిద్ బెహెష్టి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో చేరిన వారికి అర్మేనియా లేదా అజర్‌బైజాన్ ద్వారా రెండు తరలింపు మార్గాలు అందించబడ్డాయి.
 
బయలుదేరడానికి ఇష్టపడే వారు నియమించబడిన పాయింట్లకు సురక్షితంగా ప్రయాణించగలరని నిర్ధారించుకోవడానికి అధికారులు, విద్యార్థి సంఘాలు సమన్వయం చేసుకుంటున్నాయి. అయితే, చాలా మంది విద్యార్థులు వెంటనే భూ సరిహద్దులను దాటడానికి బదులుగా వాణిజ్య విమానాల ద్వారా భారతదేశానికి తిరిగి రావాలని ఎంచుకున్నారు. వారిలో పెద్ద సంఖ్యలో మార్చి 15, మార్చి 16, తరువాతి రోజులలో షెడ్యూల్ చేయబడిన ఫ్లైదుబాయ్‌తో విమానాలను బుక్ చేసుకున్నారు. ఇది వారు సమీపంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు చేరుకున్న తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వెళ్లడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
86 మంది భారతీయ వైద్య విద్యార్థులు ప్రస్తుతం తమ చదువులను కొనసాగిస్తున్న షిరాజ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్‌లో, స్థానిక అధికారులు వారి కదలికను సులభతరం చేయడానికి ప్రత్యేక తరలింపు మార్గాన్ని సూచించారు.
 ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం, విద్యార్థులు బాకులోని షిరాజ్-కోమ్-హేదర్ అలీయేవ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ద్వారా ప్రయాణించవచ్చు. అక్కడ నుండి వారు భారతదేశానికి అంతర్జాతీయ విమానాలను ఎంచుకోవచ్చు.
 
అలాగే పశ్చిమాసియాలోని తన పౌరులకు స్వదేశానికి తెచ్చేందుతు భారతదేశం సహాయం ముమ్మరం చేసింది. పెరుగుతున్న ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలు ప్రయాణ, భద్రతా పరిస్థితులకు అంతరాయం కలిగిస్తున్నాయి. డజన్ల కొద్దీ భారతీయులు లెబనాన్ నుండి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు.
 
వందలాది మంది వాణిజ్య విమానాలలో ఖతార్ నుండి బయలుదేరారు. బీరుట్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం ప్రకారం, బుధవారం ఏర్పాటు చేసిన చార్టర్ విమానంలో 177 మంది భారతీయ పౌరులతో కూడిన మొదటి బ్యాచ్‌ను న్యూఢిల్లీకి తిరిగి పంపించారు. ఈ బృందానికి బీరుట్-రఫిక్ హరిరి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో లెబనాన్‌లోని భారత రాయబారి నూర్ రెహమాన్ షేక్ స్వాగతం పలికారు.
 
తమ కంపెనీ ఏర్పాటు చేసిన చార్టర్ విమానంలో ఢిల్లీకి తిరిగి పంపబడుతున్న 177 మంది భారతీయ పౌరులతో కూడిన మొదటి బ్యాచ్‌కు రాయబారి నూర్ రెహమాన్ షేక్ గురువారం బీరుట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో వీడ్కోలు పలికారు. లెబనాన్‌లోని భారతీయ పౌరులకు సాధ్యమైనంత ఉత్తమ సహాయాన్ని అందించడానికి బీరుట్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం కట్టుబడి ఉంది.

కొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ డాక్యుమెంటరీ విధానంపై జ్యూరీ సభ్యులు ప్రశంసలు

కొండాలక్ష్మణ్ బాపూజీ డాక్యుమెంటరీ విధానంపై జ్యూరీ సభ్యులు ప్రశంసలుప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు, తెలంగాణ జాతిపితగా పిలుచుకునే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీపై దర్శకుడు బడుగు విజయ్ కుమార్ రూపొందించిన డాక్యుమెంట్రీ ఫిల్మ్ యూనిటి. ది మ్యాన్ ఆఫ్ సోషల్ పేరుతో చిరందాస్ శ్రీకాంత్ నిర్మించిన ఈ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ కు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రకటించిన తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో తొలి స్థానం స్థానం దక్కింది.

Dhurandhar: ధురంధర్: ది రివెంజ్ కు ముందు ధురంధర్ రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది

Dhurandhar: ధురంధర్: ది రివెంజ్ కు ముందు ధురంధర్ రీ-రిలీజ్ కాబోతోందిఇటీవల విడుదలైన ‘ధురంధర్: ది రివెంజ్’ ట్రైలర్ ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది. ఈ సినిమా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో కూడా భారీ వసూళ్లు సాధిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. సీక్వెల్ విడుదలకు కొద్ది రోజుల ముందు మొదటి భాగం ‘ధురంధర్’ మళ్లీ థియేటర్లలోకి రావడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులు మరోసారి ఈ ఫ్రాంచైజ్ అందించిన థ్రిల్ ను బిగ్ స్క్రీన్ పై ఎక్స్ పీరియన్స్ చేయడానికి సిద్ధమయ్యారు

Supirya: డెకాయిట్ లోని ట్యూన్ కు కోటి గారు ఫీల్ అవ్వడం కరెక్టే : సుప్రియ

Supirya: డెకాయిట్ లోని ట్యూన్ కు కోటి గారు ఫీల్ అవ్వడం కరెక్టే : సుప్రియసుప్రియ మాట్లాడుతూ, కోటిగారిని ఆ తర్వాత కలిశాం. మాట్లాడాం. నవ్వు కున్నాం. పర్మిషన్ అడగకుండా పాటకు గతంలో కోటి గారు అల్లిన సంగీతం చేశాం. వారి పర్మిషన్ అడగాలి. ఏదైనా తెలీకుండానే పాడిన మనిషికి కాస్తో కూస్తో రాయితీలు వస్తుందట. సాంగ్ ఐడియా అనేది రావచ్చు. ట్యూన్ ఐడియా కూడా వచ్చింది. ఇప్పుడు కోటిలో అలాంటి భేషజాలు లేవు అన్నారు.

Monalisa Bhosle: కేరళలో ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహా కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా (video)

Monalisa Bhosle: కేరళలో ప్రియుడిని పెళ్లాడిన మహా కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా (video)మహా కుంభమేళాలో పూసలు అమ్ముతూ సోషల్ మీడియాలో ఒక్క సారిగా వైరల్ అయిపోయింది మధ్యప్రదేశ్ యువతి మోనాలిసా భోన్‌స్లే. తన తేనె కళ్లతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ అమ్మడికి సినిమా అవకాశాలు కూడా వచ్చాయి. అయితే తాజాగా మోనాలిసా ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. ఫేస్‌ బుక్ ద్వారా పరిచయమైన కేరళ యువకుడు ఫర్మాన్ ఖాన్‌తో ఆమె ఏడాదిన్నరగా ప్రేమాయణం సాగిస్తోంది.

Hansika: హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడిపోయింది

Hansika: హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడిపోయిందిదేశముదురు ఫేమ్ హన్సిక మోత్వానీ తన భర్త సోహైల్ కతూరియాతో విడిపోయి విడాకులు తీసుకుందని బాలీవుడ్ కథనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 2022లో విదేశంలో వివాహం చేసుకున్న హన్సిక కొద్దికాలానికి మనస్పర్థలు వచ్చాయని తెలిసింది. ముంబైలోని బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టు వీరి నాలుగేళ్ల వివాహ బంధానికి పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు మంజూరు చేసింది. హన్సిక భరణం తీసుకోకుండానే విడిపోయినట్లు సమాచారం.

Watch More Videos

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు

షార్లెట్‌లో నాట్స్ ఆధ్వర్యంలో మహిళా దినోత్సవ వేడుకలుషార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు వారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా షార్లెట్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించింది. ఉమెన్స్ నైట్ పేరుతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 250 మందికి పైగా తెలుగు మహిళలు పాల్గొని సందడి చేశారు. మహిళా శక్తిని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చాటిచెప్పేలా సాగిన ఈ వేడుకలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ హబ్ ప్రతినిధి లోపాముద్ర, శక్తి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి నిదియా గాస్పర్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసి మహిళా సాధికారత గురించి ప్రసంగించారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com