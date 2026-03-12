జలసంధికి ఇరాన్ ఓకే- భారత జెండాతో ట్యాంకర్లకు అనుమతి.. ఇక ఇంధనానికి ఢోకాలేదు

విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి మధ్య జరిగిన చర్చల తర్వాత, ముడి చమురు, సహజ వాయువు రవాణాకు కీలకమైన సముద్ర మార్గాన్ని తెరిచి ఉంచే లక్ష్యంతో, భారతదేశం జెండాతో కూడిన ట్యాంకర్లను హార్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్ళడానికి ఇరాన్ అనుమతించింది.
వ్యూహాత్మకంగా ముఖ్యమైన జలమార్గంలో అమెరికా, యూరప్, ఇజ్రాయెల్ నౌకలు ఆంక్షలను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, భారత ట్యాంకర్లు పుష్పక్, పరిమల్ హార్ముజ్ జలసంధి గుండా సురక్షితంగా ప్రయాణిస్తున్నాయి.
మంగళవారం (మార్చి 10) ఆలస్యంగా జైశంకర్, ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరఘ్చి మధ్య జరిగిన సంభాషణలో హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ట్యాంకర్ల సురక్షిత నావిగేషన్ను నిర్ధారించడంపై ప్రస్తావించబడింది. పశ్చిమాసియాలో మారుతున్న పరిస్థితిని ఇద్దరు నాయకులు చర్చించారు. జలసంధి ద్వారా సముద్ర కదలిక అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇరాన్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఇది వారి మూడవ సంభాషణ. దీనికి సంబంధించిన పరిణామంలో, సౌదీ అరేబియా ముడి చమురును మోసుకెళ్లే లైబీరియన్ జెండా కలిగిన ట్యాంకర్, భారతీయుడి నాయకత్వంలో హార్ముజ్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటి ముంబై ఓడరేవులో ఆగింది.
అమెరికా- ఇజ్రాయెల్ ఇరాన్పై దాడుల తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో సముద్ర రవాణా మందగించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నౌక సురక్షితంగా జలమార్గం గుండా ప్రయాణించిన మొదటి భారతదేశానికి వెళ్లే ట్యాంకర్గా నిలిచింది. షెన్లాంగ్ సూయెజ్మాక్స్ అనే ట్యాంకర్ మార్చి 1న సౌదీలోని రాస్ తనూరా ఓడరేవు నుండి ముడి చమురును లోడ్ చేసి రెండు రోజుల తర్వాత బయలుదేరింది.
లాయిడ్స్ లిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్, ట్యాంకర్ట్రాకర్స్ నుండి వచ్చిన సముద్ర ట్రాకింగ్ డేటా ప్రకారం, ఈ నౌక మార్చి 8న భారత జలాలకు చేరుకునే ముందు చివరిగా హార్ముజ్ జలసంధి లోపల ఉన్నట్లు నమోదు చేయబడింది. ట్యాంకర్ విజయవంతంగా ప్రయాణించడం వల్ల ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారతదేశంలో పెరుగుతున్న కొన్ని ఆందోళనలు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నారు.
ఆసియాలో మూడవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థ అయిన భారతదేశం, దాని ముడి చమురు, సహజ వాయువు దిగుమతుల్లో సగానికి పైగా సముద్ర కారిడార్ గుండా వెళుతున్నందున హార్ముజ్ జలసంధిపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుంది. కొన్ని నౌకల సురక్షిత రవాణా ఉన్నప్పటికీ, అనేక భారతీయ నౌకలు సున్నితమైన జలమార్గంలో లేదా దాని చుట్టూ ఉన్నాయి.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ ప్రకారం, ఈ ప్రాంతంలో శత్రుత్వం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి కనీసం 28 భారతీయ జెండా కలిగిన నౌకలు హార్ముజ్ జలసంధిలో లేదా సమీపంలో పనిచేస్తున్నాయి. వివాదం ప్రారంభమైనప్పుడు హార్ముజ్ జలసంధికి తూర్పున ఉన్న ఎనిమిది భారతీయ జెండా కలిగిన నౌకలు సురక్షితమైన జలాలకు తరలించబడ్డాయని అధికారులు తెలిపారు.
డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ షిప్పింగ్ విడుదల చేసిన పరిస్థితుల నివేదిక ప్రకారం, దేశ్ మహిమా, దేశ్ అభిమాన్, స్వర్ణ కమల్, విశ్వ ప్రేరణ, జగ్ విరాట్, జగ్ లోకేష్, ఎల్ఎన్జీసీ అసీమ్ అనే నౌకలు ఏడు రోజుల పాటు ప్రయాణించి అరేబియా సముద్రానికి చేరుకున్నాయి. మరో నౌక జగ్ లక్ష్య అంగోలా వైపు ప్రయాణించింది.
ఇంతలో, ఈ ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మార్చి 11న, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నుండి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే థాయ్ జెండా ఉన్న కార్గో నౌకపై దాడి జరిగినట్లు రాయల్ థాయ్ నేవీ తెలిపింది. మయూరీ నరీగా గుర్తించబడిన ఈ నౌక, యుఎఇలోని ఖలీఫా పోర్టు నుండి బయలుదేరి గుజరాత్లోని కాండ్లా పోర్టుకు వెళుతుండగా హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తుండగా దాడికి గురైంది.
ప్రపంచంలోని అత్యంత కీలకమైన సముద్ర ఇంధన మార్గాలలో ఒకటైన ఈ నౌకలో భద్రతా సమస్యలు కొనసాగుతున్నందున అధికారులు పరిస్థితిని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నారు.