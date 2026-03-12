అప్పుల్లో కూరుకుపోయిన అమెరికా.. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలకు షాక్ తప్పదా?
అమెరికా నిలకడలేని రుణ పథం వైపు పయనిస్తోందని, ఇది ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలను షాక్లకు దారితీస్తుందని సెనేట్ విచారణ సందర్భంగా ఆర్థికవేత్తలు శాసనసభ్యులను హెచ్చరించారు. పెరుగుతున్న అమెరికన్ లోటులు ప్రపంచ వడ్డీ రేట్లను పెంచుతాయని, భారతదేశంతో సహా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలను అలజడి చేయవచ్చని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆర్థిక బాధ్యత, ఆర్థిక వృద్ధిపై సెనేట్ ఫైనాన్స్ సబ్కమిటీ విచారణను బుధవారం ప్రారంభించిన సెనేటర్ రాన్ జాన్సన్, దేశ రుణ పథం ఆందోళనకరమైన స్థాయికి చేరుకుందని అన్నారు.
త్వరలో ఇది 39 ట్రిలియన్లను చేరుకుంటుంది.. దీనిని అమెరికా అధిగమిస్తుందని తెలిపారు. ఒక దశాబ్దంలో జాతీయ రుణం దాదాపుగా $60 ట్రిలియన్లను మించిపోతుందని తెలిపారు. పెరుగుతున్న ఆర్థిక అసమతుల్యతను తీవ్రంగా ఎదుర్కోవడంలో వాషింగ్టన్ విఫలమైందని జాన్సన్ అన్నారు. మనం ఇంకా సమస్యను పరిష్కరించడంలో మొదటి అడుగు వేయలేదు, అంటే మనకు ఒకటి ఉందని అంగీకరించడమని ఆయన ప్యానెల్కు చెప్పారు.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో సమాఖ్య వ్యయం పెరిగిందని, మునుపటి స్థాయికి తిరిగి రాలేదని ఆయన వాదించారు. దేశం ప్రమాదకరమైన ఆర్థిక దృక్పథాన్ని ఎదుర్కొంటుందని ర్యాంకింగ్ సభ్యురాలు సెనేటర్ టీనా స్మిత్ అంగీకరించారు, అయితే ఖర్చు, తగ్గుతున్న ఆదాయాలు రెండూ సమస్యకు దోహదపడ్డాయని అన్నారు.
"కేవలం ఎక్కువ ఖర్చు చేయడం వల్లే లోటు ఏర్పడదు. అవి లెడ్జర్ ఆదాయం వైపు కూడా అంతే ఆధారపడి ఉంటాయి" అని ఆమె అన్నారు. బడ్జెట్ లోటుల పథం స్థిరంగా లేదని మా అంచనాలు సూచిస్తూనే ఉన్నాయన్నారు. బలమైన ఆర్థిక వృద్ధి లోటులను తగ్గించగలదు కానీ సమస్యను దానంతట అదే పరిష్కరించదని, బడ్జెట్ లోటును తగ్గించడానికి విధాన చర్య అవసరమని చెప్పుకొచ్చారు.