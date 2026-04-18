ప్రియురాలి కొడుకును చంపేసిన ప్రియుడు.. భర్తను హత్య చేయించిన భార్య.. ఎక్కడ?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివాహేతర సంబంధాలు పలు కుటుంబాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నాయి. తమ అక్రమ సంబంధాలకు అడ్డుగా ఉన్నారనే కారణంతో కట్టుకున్న భర్తను, కన్న కొడుకును అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసిన రెండు వేర్వేరు ఘటనలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగాయి. వరంగల్ జిల్లాలో కట్టుకున్న భార్యే కిరాయి ముఠాకు సుపారీ ఇచ్చిమరీ భర్తను హత్య చేయించింది. కామారెడ్డి జిల్లాలో తన ప్రియురాలి కొడుకును ప్రియుడు చంపేశాడు.
వరంగల్ జిల్లా పరకాలకు చెందిన సుమన్ భరత్ (38) ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి కనిపించడం లేదని అతని తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇందులో భరత్ భార్య లావణ్యకు నరేశ్ అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉంది. ఈ విషయంపై భర్త తాగివచ్చి వేధించడంతో, అతడిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
ప్రియుడు, తమ్ముడితో కలిసి రూ.5 లక్షలు సుపారీ మాట్లాడుకుని, తన బంగారం తాకట్టుపెట్టి మరీ డబ్బులు సమకూర్చింది. తమ పథకం ప్రకారం ఈ నెల 3 తేదీన సుమన్ భరత్కు మద్య తాగించి, బీర్ బాటిల్తో కొట్టి చంపేసి, పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. హత్యను వీడియో తీసి లావణ్యకు చూపించి, మిగిలిన డబ్బులు తీసుకున్నారు. ఈ కేసులో లావణ్యతో పాటు హంతకులను అరెస్టు చేశారు.
ఇలాంటి కేసు ఒకటి కామారెడ్డి జిల్లాలో జరిగింది. జిల్లాలోని శ్రీరాం నగర్ కాలనీలో ఓ మహిళతో సహజీవనం చేస్తున్న నర్సింలు తమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని ఆమె ఐదేళ్ళ కుమారుడు శ్రావణ్ను హత్య చేశాడు. శుక్రవారం రాత్రి మద్యం మత్తులో బాలుడి కళ్లలో కారం చల్లి, కర్రతో తలపై కొట్టి చంపేశాడు. ఈ హత్య బాలుడి తల్లి కూడా సహకరించినట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ రెండు ఘటనలపై ఆయా ప్రాంతాల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.