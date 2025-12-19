మావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ : తెలంగాణాలో 41 మంది నక్సలైట్ల లొంగుబాటు
మావోయిస్టులకు గట్టి షాక్ తగిలింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 41 మంది నక్సలైట్లు లొంగిపోయారు. వీరిలో కామారెడ్డికి చెందిన రాష్ట్ర కమిటీ కార్యదర్శి ఎర్రగొల్ల రవి ఎలియాస్ సంతోష్, మంచిర్యాలకు చెందిన కనికారపు ప్రభంజన్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన ఆరుగురు డివిజన్ కమిటీ సభ్యులు, ఇద్దరు సెంట్రల్ విజన్ కమాండర్లు ఉన్నారు. మిగతా మావోయిస్టులంతా ఛత్తీస్గఢ్కు చెందినవారిగా డీజీపీ శివధర్రెడ్డి వెల్లడించారు.
ఇదే విషయంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 'ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పోలీసుల అమరవీరుల దినోత్సవం రోజున ఇచ్చిన పిలుపుమేరకు వీళ్లంతా వచ్చి లొంగిపోయారు. 2025లో ఇప్పటివరకు 509 మంది మావోయిస్టులు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. లొంగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం 2026 మార్చి 31 వరకు కొత్త ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని మావోయిస్టు పార్టీ నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి.
తెలియని ప్రాంతాలకు వెళ్లడం, నిత్యావసర వస్తువులు సరైన సమయంలో అందకపోవడం, కీలక నాయకులే లొంగిపోతున్న నేపథ్యంలో కిందిస్థాయి మావోయిస్టులు లొంగిపోయేందుకు ముందుకు వచ్చారు. ప్రభుత్వం లొంగిపోయిన వారికి క్యాడర్ ప్రకారం నగదు పరిహారం అందిస్తుంది. ఆయుధాలతో లొంగిపోయే వారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా సహాయం చేస్తుంది.
లొంగిపోయిన 41 మంది మావోయిస్టులపై రూ.1.46 కోట్లు కోట్ల రివార్డు ఉంది. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి వారికి రావాల్సిన పరిహారాన్ని అందిస్తాం. తక్షణ సాయం కింద ఒక్కొక్కరికి రూ.25 వేలను అందించనున్నాం. ఏ రాష్ట్రాలకు చెందిన వారిని ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి అప్పగించునున్నాం.
ప్రస్తుతం మావోయిస్టుల్లో మొత్తం 54 మంది తెలంగాణ వాళ్లు మాత్రమే ఉన్నారు. వీరిలో ఆరుగురు మాత్రమే తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు అప్పగించిన ఆయుధాలు దాదాపు అన్ని పోలీసుల నుంచి కొల్లగొట్టినవే. ఆర్మీ, పోలీసులు వద్ద ఉండే ఆయుధాలే వారి వద్ద ఉన్నాయి. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల పోలీసులకు ఆయుధాల సీరియల్ నెంబర్లపై సమాచారం ఇస్తాం. వారికి గతంలో మిస్సైన ఆయుధాలను అప్పగించనున్నాం' అని డీజీపీ తెలిపారు.